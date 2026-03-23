Solo en Off | En medio de la polémica, Adorni encontró críticas inesperadas y un “recreo” francés

Fue, que duda cabe, una de las peores semanas de Manuel Adorni como integrante destacado del gobierno libertario. Complicado inicialmente por el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York, su cuestionado periplo familiar a Punta del Este y la casa comprada en 2024 por su esposa en un country de Exaltación de la Cruz sumaron dolores de cabeza políticos y judiciales para el jefe de gabinete. Dispuesto de todos modos a cumplir con su agenda, y luego de recibir el respaldo del presidente Javier Milei, Adorni cumplió el miércoles con dos compromisos como ministro coordinador que le dieron un poco de aire (y alguna incomodidad adicional).

El jefe de gabinete Manuel Adorni junto a los embajadores del G7.

En uno de ellos, el ministro coordinador se juntó con las cabezas de la poderosa Cámara Argentina de Comercio (CAC). A menudo elogiosos con el rumbo económico elegido por La Libertad Avanza, la entidad que encabeza Natalio Mario Grinman se permitió sin embargo una mesurada crítica en medio de su mirada optimista. “La realidad de la economía argentina es heterogénea; en nuestro sector observamos que numerosas ramas registran desde hace varios meses un amesetamiento. La trayectoria de avance, que se vio interrumpida por las turbulencias preelectorales del año pasado, aún no se recuperó plenamente, pero prevemos progresos durante el año”, dijo Grinman al salir del encuentro.

Activo, el jefe de gabinete también se hizo un rato para sostener un almuerzo de trabajo con los embajadores del G7, en la señorial embajada francesa en Buenos Aires. “Hubo muchas convergencias sobre las reformas estructurales y la reinserción económica de Argentina”, comentaron, con parecidos argumentos, desde dos de las embajadas participantes. El anfitrión francés, embajador Romain Nadal, agasajó a Adorni con un menú especial: langostino y vieiras con azafrán, lenguado con escamas de patata y calabazas y París-Brest con crema de avellanas. Nadie de los presentes quiso precisar si Adorni brindó, a la hora de la celebración, con el champagne Taittinger Curvé Prestige, o si probó el gran vino de Burdeos, Chateau Altimar Lalande, de Pomerol. Con Adorni sosteniendo un llamativo bajo perfil al menos por algunos días, suenan mientras tanto en los ámbitos oficiales los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello como eventuales reemplazos.

Peter Lamelas, al ritmo de la bachata dominicana

El embajador de República Dominicana en Buenos Aires, Jorge Marte Báez, recibió días atrás en la coqueta sede del Centro Naval del barrio de Retiro a una buena cantidad de visitantes del ambiente diplomático y empresario, para conmemorar los 182 años de la Independencia del país centroamericano. Entre delicias dominicanas, mucha rosca diplomática, y preocupación por la guerra en Medio Oriente, y luego de los himnos argentino y dominicano y unas sintéticas palabras del embajador anfitrión, el grupo de música dominicana del músico Nolberto Alkala comenzó a interpretar conocidísimos temas del país caribeño.

El embajador Lamelas junto a su par de República Dominicana, Jorge Marte Báez

Allí se lució, según testigos, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, que después de haber tenido distendidas y extensas charlas con varios de los presentes se puso a bailar merengue y bachata como un dominicano más. La Bilirrubina, el hit del cantautor Juan Luis Guerra, fue uno de los temas a los que se animó Lamelas, moviendo las caderas bajo la atenta mirada de sus pares de México, Haití y Serbia, entre otros.

Dos gobernadores Pro “frenaron” el anuncio de Mauricio Macri

Uno de los emisarios del ex presidente Mauricio Macri asegura haberlo escuchado clarito, y no pudo dejar de contarlo. “Si habla de tener un candidato presidencial en 2027, se nos complica”, le habrían asegurado los gobernadores Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) a un allegado al ex mandatario, en la previa del acto del jueves en Parque Norte. “Cuando vayamos a pedirle plata a los del Gobierno, nos van a decir que se la pidamos al candidato presidencial”, consintió otro referente de las provincias que manejan hombres de Pro, cuidadosos de no despertar, por el momento, el enojo de Javier Milei y su poderosa hermana Karina Milei.

Congreso Nacional del PRO. Maria Eugenia Vidal, Jorge Macri, Mauricio Macri, Frigerio, Ritondo Soledad Aznarez

Frigerio y Torres, cada uno a su manera, intentan hacer equilibrio entre Macri, que amaga con plantarse como alternativa a los libertarios, y los Milei, con quienes sostienen acuerdos en el Congreso y fuera de él. El otro mandatario Pro, Jorge Macri, también intenta mantener los vínculos, aunque sabe que los libertarios le plantarán un candidato propio para frustrar sus planes de reelección.

Patricia Bullrich, entre Lollapalooza y teatro con Nahuel Gallo

Mientras las internas cruzan al gobierno libertario, y algunos casos como $Libra y los viajes de Manuel Adorni ocupan espacios mediáticos, Patricia Bullrich se dedica al “contacto con la gente”, según ella misma contó, divertida, a miembros de su círculo íntimo. La ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores libertarios mostró su veta artística y rockera el fin de semana pasado, cuando llevó a sus tres nietos pre-adolescentes al festival Lollapalooza, en el hipódromo de San Isidro. Atenta a los múltiples pedidos monetarios de los chicos, Bullrich disfrutó de la performance de Soledad Pastorutti y también de exponentes de música electrónica, mientras le pedían selfies. Pero la jornada no terminó allí: al salir del hipódromo, Bullrich fue anfitriona del gendarme Nahuel Gallo, quien junto a su esposa Alexandra, concurrieron al teatro a ver la obra “¿Qué somos?”, dónde actúa la pareja de la ex ministra, Guillermo Yanco, y que tiene a Venezuela (dónde Gallo estuvo secuestrado) como uno de sus temas secundarios.

Patricia Bullrich, en el teatro junto al gendarme Nahuel Gallo y la dirigente opositora venezolana Elisa Trotta.

“Va a seguir siendo ella”, contestan cerca de la ex ministra, que acompañó al presidente Milei a Tucumán mientras es mirada de reojo por el “karinismo” por su alto perfil.

Nosiglia y Angelici “bancan” a la nueva conducción de la UCR

En tiempos difíciles y viento en contra para el radicalismo a nivel nacional, la UCR renovó esta semana su conducción en territorio porteño, aquel que supo controlar en los ya lejanos tiempos de Fernando de la Rúa como jefe de gobierno porteño. Hernán Rossi, ex legislador porteño y militante de la corriente partidaria que encabeza el diputado Martín Lousteau, y que tiene vasos comunicantes con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sucedió al angelicista Martín Ocampo en la conducción del radicalismo porteño, y prometió en el plenario de elección fortalecer el rol del radicalismo en la política porteña y aportar a la construcción de una “alternativa democrática” para el país, siempre parados en la vereda de enfrente del Gobierno.

Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR, junto al nuevo titular del radicalismo porteño, Hernán Rossi (de saco).

Además de Lousteau, estuvo en el acto el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, quien destacó el “coraje” de los ex presidentes Arturo Illia y Raúl Alfonsín, y la diputada Mariela Coletta. Un par de pesos pesado no estuvieron, pero acompañan: el eterno ex ministro y operador Enrique “Coti” Nosiglia, y el binguero e influencer judicial Daniel Angelici, son dos de los que “bancan” la nueva conducción porteña, afirmaron altas fuentes partidarias.