El análisis de Kovadloff sobre el caso Malvinas, los recursos naturales y la estrategia electoral del Gobierno

El reconocido filósofo y poeta Santiago Kovadloff analizó la posición oficial sobre las islas Malvinas y sostuvo que el Gobierno “está luchando por su protagonismo en el país”. Entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+, relacionó las acciones de la administración nacional en torno al archipiélago con su estrategia electoral.

“Creo que el modo como hoy se sitúa el problema, poniendo el acento en la necesidad de que el petróleo y los recursos que pudieran derivarse de allí sean recursos que atiendan a la presencia de la Argentina, me parece una postura interesante”, señaló.

Sin embargo, advirtió que no se debe disociar esa tarea del momento que atraviesa el oficialismo, en el que, según consideró, busca evitar que “su hegemonía se vea comprometida por un desenlace imprevisto en las elecciones” y “está haciendo todo lo que pueda generar unidad”.

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