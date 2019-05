"Los radicales somos indispensables en una república profundamente democrática", sentenció la legisladora Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2019 • 21:03

En la convención nacional del radicalismo, en Parque Norte, donde se define el futuro de la UCR en el armado electoral para las próximas elecciones presidenciales, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Karina Banfi dio un vehemente discurso en favor de mantener su partido en Cambiemos, al resaltar la participación radical en el oficialismo. "¿Cómo no vamos a ser parte de este gobierno? ¿Cómo no lo vamos a sentirlo como nuestro? Cambiemos somos nosotros", señaló.

La diputada radical hizo un breve resumen del rol del radicalismo desde la convención de Gualeguaychú, en la que definieron su vinculación con el PRO para conformar el frente Cambiemos. "Nos convertimos en la columna vertebral de una coalición nacional y así lo logramos: recuperamos la república".

Desde una dimensión única de partido nacional y federal construimos una coalición que nos llevó nuevamente al gobierno, esta vez no con un presidente de nuestro partido pero con una gran vocación de poder de cada uno de los radicales que asumimos funciones de gobierno en Cambiemos. Nos convertimos en oficialistas", continuó.

Luego, la legisladora resumió los problemas y las crisis que le tocó atravesar al gobierno del presidente Mauricio Macri, y señaló: "Nadie nos dijo que sería fácil. ¿Cómo no vamos a tener el ánimo por el piso? Buscamos una fórmula mágica para que las cosas cambien en un segundo. Pero no, no hay magia. Lo que hay es un profundo trabajo por delante para desterrar la idea de la patria grande tuneada para ser saqueada como Venezuela. Para eso tenemos que pensar en un cambiemos fortalecido, que nos contenga a todos".

Más adelante, después de saludar que la convención haya votado por la paridad de género, Banfi enumeró todos los cargos que los radicales ocupan en el entramado de Cambiemos: "Tenemos tres gobernadores ejemplares - Alfredo Cornejo, en Mendoza; Gerardo Morales en Jujuy; Gustavo Valdés, en Corrientes- el vicegobernador de la provincia más poblada de la Argentina. Hoy lideramos 446 intendencias en todo el país, más de 200 funcionarios en el gobierno nacional. Tenemos ministros y presidimos los dos interbloques del Congreso Nacional".

El discurso completo de Karina Banfi en la convención de la UCR 07:59

Video

"¿Cómo no vamos a ser parte de este gobierno? ¿cómo no lo vamos a sentir como nuestro?, Cambiemos somos nosotros -dijo la diputada-. Nosotros que logramos tener la herramienta más poderosa de la transparencia, la ley de acceso a la información pública, que logramos poner en el banquillo de los acusados a Julio De Vido, consiguiendo la mayoría para desaforarlo, que estamos llevando adelante el plan de obras públicas más importantes de los últimos 30 años, nosotros recuperamos el Indec, que no abandonamos a los más pobres". La convención aplaudió esta parte del discurso.

"Hacer cloacas, hacer obras que no se hicieron durante 70 años, tener agua corriente que no se mezcle con los flujos cloacales es salud y es un derecho (aplausos). Trabajamos para devolverle lo que el populismo les arrebató: la dignidad. En todos estos objetivos hay un radical metido, trabajando, construyendo puentes y haciendo política para demostrar que somos indispensables en una república profundamente democrática", concluyó la diputada Banfi.