El armador de Lousteau pide que Cambiemos se mantenga como un frente "amplio"

Emiliano Yacobitti, referente del radicalismo porteño y armador de Martín Lousteau, considera que Mauricio Macri aún tiene chances de ser reelecto. Pero también mira más allá del resultado de las próximas elecciones e imagina el posmacrismo: remarca que la alianza entre la UCR, el Pro y la CC debe mantenerse y ampliarse, liderada por Alfredo Cornejo, Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

"No solo vamos a trabajar para revertir el resultado, sino para no volver a cometer los mismos errores. La Argentina tiene problemas que no se solucionan con la grieta", sostiene el vicedecano de Económicas de la (UBA), tercero en la boleta de diputados de Juntos por el Cambio en la Capital, en una entrevista con LA NACION.

Al frente de la campaña oficial en el centro de la ciudad, el extitular de la UCR porteña, cercano a Enrique "Coti" Nosiglia, cree que no sería riesgoso para Larreta enfrentar a Matías Lammens en un ballottage.

-¿Qué impacto tiene el triunfo radical en Mendoza en el interior del oficialismo?

-Nos permite demostrar que la UCR gestiona bien. Alfredo Cornejo se encontró con una provincia quebrada e hizo una gestión progresista y eficiente. Es un triunfo del frente Cambia Mendoza.

-Alberto Fernández dijo que la UCR escondió a Macri y que siente "vergüenza" de su alianza con el Pro.

-La UCR no esconde nada y se hace cargo de las cosas que hace. Y también se hizo cargo de la gestión en Mendoza. Era una elección provincial. No creo que sea así [que escondan a Macri], bajo ningún punto de vista.

-Si ganara Fernández, ¿quién debería liderar a Juntos por el Cambio?

-Primero, es un espacio que tiene que continuar. El radicalismo tiene vocación y experiencia para liderarlo, pero eso lo vamos discutir dentro del frente en el futuro. Creo que tenemos chances de entrar en el ballottage y ahí vamos a tener más tiempo de discutir qué futuro queremos para la Argentina. La elección se va a ganar.

Este proceso electoral mostró grandes liderazgos, como los de Cornejo, Lousteau, Larreta, Vidal, Ricardo Alfonsín o Gerardo Morales. En caso de ganar, ellos tienen que trabajar para gobernar mejor y ampliar más para resolver los problemas de la Argentina. Y si la sociedad te dice que te toca ser opositor, tendrán que ser los primeros en ponerse a trabajar para ser una oposición firme, pero lo más constructiva posible.

-Si Macri no fuera reelecto, ¿se lo imagina participando en esa discusión por el liderazgo de la oposición?

-Sí, pero me lo imagino reelecto.

Es fundamental la continuidad de Juntos por el Cambio

-Dice que la coalición con el Pro y la CC debe seguir, pero ¿Elisa Carrió aceptaría el liderazgo de Cornejo o Lousteau?

-Es fundamental la continuidad de un frente político lo suficientemente amplio como Juntos por el Cambio. Y hay que ampliarlo aún más, con dirigentes muy valiosos, como Pablo Javkin [intendente electo de Rosario], y otros tantos.

-¿Por qué Alberto Fernández sacó 15 puntos de diferencia? ¿Fue la política económica de Macri o torpeza política?

-La gente dio un mensaje que fue escuchado. Algunos teníamos la visión de que la amplitud tenía que ser mayor e, incluso, que había que tener más candidatos [a presidente]. Pero lo que dejó la elección es la opinión de la gente. No solo vamos a trabajar para revertir el resultado, sino para no volver a cometer los mismos errores. La Argentina tiene problemas que no se solucionan con la grieta.

-¿Las medidas que anunció Macri para la clase media llegan tarde?

-Ninguna medida llega tarde. Evidentemente, la gente hizo un balance y no estaba bien. Pero también esta será una elección en la que vamos a tener que decir quién queremos que nos gobierne los próximos cuatro años.

Es una calamidad para la Argentina que tengamos estos niveles de pobreza

-La pobreza aumentó durante la presidencia de Macri y él pidió que evaluaran su gestión por si lograba reducir o no esa cifra. ¿Fracasó?

-Es una calamidad para la Argentina que tengamos estos niveles de pobreza. Tiene más posibilidades de resolver la pobreza el que dice la verdad, que aquel que esconde las estadísticas y se niega a medir la pobreza porque dice que es estigmatizante.

La pelea por la Capital

-¿También corre riesgo la reelección de Larreta?

-Vamos a votar quién nos va a gestionar en la Ciudad. Logramos construir el frente político más amplio de la historia de la ciudad, producto de esfuerzos y plantear diferencias. Esa discusión no solo generó este mega frente, sino una gestión muy distinta a la de hace cuatro años.

-¿Fue un error no haber desdoblado las elecciones en la ciudad y la provincia?

-Las hubiese desdoblado, pero no me tocó a mí tomar la decisión.

-¿Enfrentar a Lammens en un eventual ballottage podría ser riesgoso para Larreta?

-No creo. La gestión de la ciudad y la propuesta que tenemos nos van a dar un muy buen resultado. No me parece que eso sea un problema.

-¿Larreta puede ganar en primera vuelta?

-Vamos a trabajar todo lo posible para hacer la mejor elección. Necesitamos que la fuerza que nos den los porteños para la Legislatura sea la mayor posible porque tenemos muchas propuestas.

-¿Pretenden tener lugares en el gabinete de Larreta en un eventual segundo mandato?

-No lo discutimos todavía. El radicalismo es un partido que gestionó la ciudad y todo lo que tengamos para aportar va a estar a disposición.

-¿Visualiza a Lousteau compitiendo por la ciudad o peleando por la presidencia en 2023?

-Hoy me lo imagino como senador nacional. Venimos recorriendo el país, escuchando cuáles son los problemas y haciendo un diagnóstico claro. Su prioridad está en el Senado.