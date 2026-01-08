El Gobierno sigue “de cerca” el caso del gendarme Gallo, tras el anuncio de Venezuela de que liberará presos políticos

El Gobierno argentino recibió esta tarde como una “gran noticia” el anuncio de Venezuela de que iniciará la liberación de “presos políticos” y dijo que aguarda para que se concrete “lo más importante”, que sería la liberación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, ambos detenidos en cárceles del régimen chavista.

Así lo aseguró la senadora Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad cuando Gallo fue detenido en Venezuela. Mientras tanto, fuentes de la Cancillería, la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva y la Casa Rosada optaron por el silencio, ante la expectativa de que el gobierno de Delcy Rodríguez sume a los dos argentinos a la lista de las liberaciones en los próximos días.

"Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias", remarcó Bullrich en una declaración que hizo a través de su cuenta de X.

Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia.



Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.



Esto pasa gracias a la decisión y acción de… https://t.co/hgAzu9NeGE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026

“Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, agregó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado.

El gobierno venezolano anunció este jueves la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, como un “gesto de paz unilateral”, en medio de las negociaciones que mantiene la presidenta interina Delcy Rodríguez con Estados Unidos tras la captura de Maduro.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien evitó precisar cifras o nombres. “Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, afirmó en el Palacio Legislativo.

Delcy Rodríguez y a su izquierda (a la derecha en la imagen) su hermano Jorge Rodríguez, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Getty Images

El gendarme Gallo lleva más de un año detenido en Venezuela. Fue apresado el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar a ese país para ver a parte de su familia, según sostiene el gobierno argentino. El régimen chavista puso bajo la lupa su condición de efectivo de una fuerza de seguridad y lo recluyó en la cárcel de El Rodeo.

El segundo argentino detenido en Venezuela es el abogado Giuliani, quien había arribado a ese país procedente de Brasil el 5 de abril de 2025 y fue detenido por efectivos bolivarianos el 23 de mayo. Actualmente su familia no conoce su paradero, ya que no pudo establecer contacto con él desde el pasado 21 de diciembre.

Hasta el momento, según trasciende en la prensa internacional, las primeras liberaciones son de ciudadanos venezolanos y españoles, pero no hay novedades respecto de Gallo y Giuliani. Aunque la Casa Rosada no hizo hoy comentarios púbicos, el presidente presidente Javier Milei centró su agenda en la situación de Venezuela.

Junto al presidente @JMilei conversamos sobre la transición que debe iniciarse en Venezuela, un proceso que tendrá un impacto positivo en toda la región.



Es imprescindible desmontar todo el aparato de represión y poner fin al terrorismo de Estado. Ese será, junto con la… pic.twitter.com/yA3Y0NeN1k — Elisa Trotta (@EliTrotta) January 8, 2026

Milei recibió este jueves en Casa Rosada a la dirigente opositora Elisa Trotta, que llegó a Balcarce 50 minutos antes de las 12. De la reunión participaron Milei, Trotta, el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet (LLA), una dirigente cercana a Patricia Bullrich que estuvo hasta hace poco en las filas de Pro.

Tras el encuentro, mientras Venezuela anunciaba en Caracas el inicio de un proceso de liberación de los presos políticos, Trotta publicó en su cuenta de la red X: “Que sean todos, sin excepción”. El reclamo coincide con la demanda del gobierno argentino, especialmente en el caso del gendarme Gallo.

Pero mientras el gobierno argentino recibía a una referente opositora al régimen chavista, en Caracas agradecían la intermediación de actores internacionales en el proceso de liberación, entre ellos el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Brasil Lula da Silva.