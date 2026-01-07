El Gobierno sostiene su apoyo al plan de Trump en Venezuela, pero mantiene canales de diálogo con María Corina Machado

Horas después de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump sorprendió a pocos y extraños al afirmar que la líder opositora al chavismo María Corina Machado “no cuenta con apoyo ni respeto para gobernar” Venezuela en tiempos turbulentos. Según la dirigente opositora y flamante premio Nobel de la Paz, es el “pueblo venezolano” quien la eligió en 2024 para regir los destinos del país, a través de su delfín, Edmundo González Urrutia. Hoy, de hecho, ratificó que su coalición “está lista” para tomar el poder.

Cinco días después del operativo de las fuerzas norteamericanas en Caracas, el gobierno de Javier Milei refuerza su postura pública de alineamiento sin medias tintas con el presidente norteamericano y su gobierno de “transición”, encabezado –bajo sus órdenes– por la chavista Delcy Rodríguez. Sin embargo, según pudo saber LA NACION, La Libertad Avanza mantiene lazos de diálogo permanentes con Machado, a la espera de tiempos más calmos en el país caribeño que le permitan un retorno a la democracia.

“Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica. Y parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino”, dijo anoche el Presidente, en diálogo con el canal de streaming Neura, y en defensa del accionar de Trump, sin mencionar a la oposición venezolana.

Postura reforzada, en las últimas horas, por los discursos de los representantes argentinos en Naciones Unidas y la OEA, en ambos casos opuestos al “narcoterrorismo” y a las “violaciones a los derechos humanos” del régimen chavista, junto al reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Gallo.

En el mismo sentido, en el Gobierno destacaban el llamado del secretario de Estado, Marco Rubio, quien transmitió ayer al canciller Pablo Quirno su agradecimiento por “la continua cooperación de la Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, según informó el propio Departamento de Estado.

El Presidente, en tanto, dejó claro su alineamiento con Trump en el diálogo telefónico que sostuvo con su par francés, Emmanuel Macron, el sábado desde la quinta de Olivos, solicitado –según fuentes cercanas al diálogo– por el mandatario galo. “Fue sólo un intercambio de opiniones sobre lo que pasa en Venezuela”, destacaron fuentes con conocimiento de lo conversado. Confirmaron que las posturas de Milei y Macron son “diferentes”, con alineamiento total por el lado del mandatario argentino y preocupación por las “formas” desde el poder francés. Negaron, a su vez que ambos mandatarios coincidieran en impulsar el acceso inmediato de González Urrutia y Machado al poder en Venezuela.

“Hay que tener paciencia, porque la situación es muy difícil. La oposición está fragmentada desde hace años, y después de todo lo que hizo Trump no se puede dar el lujo de tener un liderazgo democrático débil que ponga en riesgo lo obtenido”, afirman en el Gobierno, alineados con la postura de Trump y Rubio.

De todos modos, los lazos con Machado se mantienen, aunque de manera discreta. En el entorno de la candidata opositora venezolana hablan de “contactos constantes” con la senadora nacional Patricia Bullrich y “otros funcionarios”, mientras distintas fuentes de la Casa Rosada evitaron confirmar o desmentir esa información.

El rol de Bullrich en torno a Venezuela no es menor. La exministra de Seguridad impulsó desde esa cartera el reclamo por la liberación de Gallo y el domingo pasado elogió a Machado y González Urrutia en el acto organizado, frente al Obelisco, por la comunidad venezolana en el país. Su sucesora, Alejandra Monteoliva, lleva junto al canciller Quirno y la Gendarmería las riendas del reclamo por distintas vías para lograr el retorno de Gallo al país.

“Hay que saber que hay líderes que llevaron adelante las banderas más importantes de transformación que acompañaron la libertad”, planteó Bullrich en referencia directa a González Urrutia y Machado. “Estoy convencida de que esos líderes tendrán el mayor de los protagonismos, junto a ustedes que volverán a su Venezuela querida cuando las condiciones se den. La Argentina está dispuesta a acompañar esta transición”, afirmó la exministra de Seguridad.

En el mismo sentido, hay en el Gobierno dirigentes que, sin apartarse un milímetro de la postura del Presidente, sí creen que Machado y González Urrutia ocuparán roles centrales “una vez que Venezuela se normalice democráticamente”.

El 10 de diciembre pasado, Milei viajó hasta Oslo, Noruega, y se saludó con énfasis a González Urrutia, pero debió regresar al país sin lograr un encuentro con Machado, que no llegó a tiempo para la ceremonia del Nobel. Casi un mes después, el Presidente respalda sin dudas la “transición” en Venezuela comandada por Trump, sin descuidar (a través de terceros) su vínculo con la oposición venezolana.