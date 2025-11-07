El baile de Javier Milei en la Cpac al ritmo de “YMCA” de los Village People

En un nuevo guiño hacia Donald Trump, el presidente Javier Milei participó anoche de la gala de la Conservative Political Action Conference (CPAC), donde sorprendió a los presentes al imitar el característico baile del líder republicano al compás de “YMCA”.

La imagen no pasó desapercibida. En medio del discurso dirigido anoche al grupo conservador que organizó la cena celebrada en la casa de Donald Trump en Mar-a-lago, Milei comenzó a bailar al ritmo de los Village People, emulando los movimientos de Trump, quien suele interpretar esta performance en varios actos.

El gesto fue bien recibido por los allí presentes, incluso en las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales puede verse como una mujer comienza a bailar junto al Presidente, en un acto de complicidad política. Pero el clima de efusividad ya había comenzado mucho antes, apenas ingresó Milei a la residencia de Trump.

Acompañado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, Milei fue recibido en Mar-a-Lago con el tema Panic Show de La Renga, replicando el modo en que el mandatario suele ingresar a todos sus actos políticos.

El video que compartió la cuenta del CPAC De Javier Milei bailando

Durante el encuentro, Milei también brindó unas palabras frente a un auditorio repleto y destacó los logros económicos de su gestión. “Nos dedicamos a evitar que la Argentina cayera por el precipicio”, se jactó el mandatario.

En este contexto, Milei aprovechó para agradecer el apoyo de la comunidad internacional y reforzar su cercanía con Washington. “Gracias a la muestra invaluable de apoyo por parte de nuestro gran aliado, la Argentina resistió los embates desestabilizadores y ahora se encamina hacia un futuro de prosperidad y crecimiento para hacer grande a la Argentina nuevamente”, sentenció el Presidente que venía de brindar, horas antes, un discurso ante el America Business Fofum de Miami.

Javier Milei bailó como Donald Trump

Desde allí, Milei aseguró que el Gobierno llevó adelante “un plan de estabilización exitoso con consenso social, pero sin consenso político”y apuntó en duros términos contra el comunismo y el “socialismo del siglo XXI”, al que vinculó con kirchnerismo. Asimismo, invitó a los empresarios a invertir en la Argentina, al destacar la nueva conformación del Congreso que, según sostuvo, permitirá avanzar con una serie de reformas.

Así fue la llegada del Presidente Javier Milei a Mar-a-Lago para participar de la cena de gala del CPAC en Miami

Por la noche Milei viajo a Nueva York, donde culminará su gira de 40 horas por Estados Unidos. Durante la mañana, encabezó una reunión con inversores organizada por el Council of the Americas, en Nueva York, y expuso allí su programa económico. Además, se dedicó a escuchar precisiones sobre los proyectos empresarios para la Argentina.

“La reunión fue espectacular, el presidente habló muy bien de lo que está haciendo, de su programa, hubo inversionistas muy importantes sentados a la mesa”, calificó Susan Segal, presidente del Council, al término del encuentro, en un diálogo con periodistas de medios argentinos, entre ellos LA NACION.

Según pudo saber LA NACION, entre los asistentes estuvieron directivos de empresas de diversos sectores, como Glencore; Continental Grain Company; Newmont Corporation, la mayor exportadora de oro del mundo; la minera McEwwn Copper Inc; Morgan Stanley; la multinacional tecnológica Salesforce; multinacional de la lista Fortune 500 que se dedica a la empresa de generación y distribución de energía eléctrica The AES Corporation; Pepsico; Pfizer; FedEx; Cisco Systems, y la farmacéutica Merck Sharpe & Dohme.