El Banco Central suspendió a una casa de cambio vinculada al financista cercano a “Chiqui” Tapia

El creador de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, sumó un nuevo problema: el Banco Central suspendió ayer a una de las casas de cambio que forman parte de su entramado empresarial. Se trata de ARS Cambios SAS, una firma que pertenece al empresario desde el segundo semestre de 2022 y representa una de las patas de sus negocios. Sin embargo, hasta ahora no forma parte de las causas judiciales que tramitan en Lomas de Zamora, enfocadas en Sur Finanzas.

La comunicación “B” 13088 del BCRA está dirigida directamente a la casa de cambio de Vallejo: “Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que mediante Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del 11.12.25 se ha resuelto suspender a ARS Cambios S.A.S. para actuar como casa de cambio por un plazo de 30 días corridos“.

El texto del BCRA no especifica el motivo de la decisión. LA NACION consultó a fuentes de la entidad monetaria y tampoco dieron precisiones.

Desde el sector financiero explicaron que en estos casos, cuando las observaciones no se resuelven en el plazo de la suspensión, el Central suele avanzar hacia la revocación de la autorización que tienen las casas de cambio para operar en el mercado.

El Informe de Entidades no financieras del BCRA indica que Graciela Vallejo, la madre de Ariel, se transformó en la única accionista de ARS Cambios en el segundo semestre de 2022. Tras su desembarco, las operaciones treparon de $534 millones a casi $20.000 millones.

A través del negocio de la compra y venta de divisas, el creador de Sur Finanzas comenzó a forjar su crecimiento empresarial. “Yo le ganaba 10 pesos al dólar”, suele repetir el propio Vallejo.

Su primera incursión en el rubro fue a través de Centro de Inversiones Concordia, que adquirió en 2020, antes de la creación de Sur Finanzas (2021).

Tal como reveló LA NACION, Vallejo está siendo investigado por esa casa de cambio tras una denuncia de la Procelac. En ese expediente, la Justicia en lo Penal Económico analiza las transferencias realizadas desde una empresa denominada Construcciones TAR, creada por dos personas que habrían actuado como testaferros.

Los organismos especializados en lavado detectaron que esa firma recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Es una cifra que no guarda relación con su actividad ni su nivel de facturación. La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio que fue adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.

En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

Las investigaciones del BCRA sobre casas de cambio vinculadas a Vallejo siguen abiertas. El Central abrió un sumario contra Neocam y citó a Maite Sofía Lorenzo (27), quien según documentos comerciales se desempeñaba como empleada de Sur Finanzas y otras dos empresas donde Vallejo ocupó cargos: Valle Business y Roma Inversiones.

Esa joven aportó en 2022 su datos personales y su firma para adquirir las acciones de Neocam, allanada esta semana por el juez Luis Armella. Documentos a los que accedió LA NACION revelan que esa operación se concretó el 22 de septiembre de ese año. “El precio de venta de la totalidad de las acciones se establece de común acuerdo en la suma de pesos cinco millones este acto en dinero efectivo y de contado, sirviendo el presente de suficiente recibo y carta de pago en legal forma”, dice ese acuerdo.

La llegada de Maite Sofía Lorenzo a Neocam, en el segundo semestre de 2022, coincide con un despegue de los montos de dinero que movilizó esa casa de cambio. Según un informe del BCRA, en la primera mitad de ese año la empresa no tuvo ventas y sólo compró divisas por $88.263. En los seis meses siguientes, las compras totalizaron $1900 millones y las ventas, unos $2000 millones.

La explosión en las operaciones de esta casa de cambio quedó atrás al semestre siguiente. En la primera mitad de 2023 el total de sus operaciones no superó los $40 millones y en la segunda alcanzó los $86 millones, lejos de los números que supo tener.

Sospecha de lavado

Por fuera del universo del BCRA, la investigación judicial que mayor ritmo ganó en las últimas horas sobre las empresas de Vallejo es la que tiene a Sur Finanzas PSP en el centro. La DGI lo denunció por supuesto lavado de dinero, tras detectar transferencias de $818.000 millones realizadas a través de ella por contribuyentes no confiables y monotributistas de escasa capacidad económica.

“Yo no tengo un ejército de soldaditos”, se defendió Vallejo en diálogo con LA NACION en las últimas horas.

Esa investigación es la que disparó los allanamientos en la AFA y clubes del fútbol argentino. Todos quedaron en la mira de la Justicia, aunque no están denunciados. El vínculo que los une con Sur Finanzas varía desde relaciones de esponsoreo, donaciones y préstamos, como en el caso de San Lorenzo.