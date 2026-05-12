Claudio Chiqui Tapia anunció el inicio del armado del gimnasio en el búnker de la Scaloneta para el Mundial 2026

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, anunció el desembarco de los materiales destinados al armado de un gimnasio dentro de las instalaciones del Origin Hotel, donde se hospedará la Scaloneta durante el Mundial 2026.

Según se ve en las fotos compartidas por Tapia en X, ya comenzaron las tareas de montaje de este centro de entrenamiento que, según él, hará sentir a los jugadores “como en casa”.

El posteo de Tapia en X

“¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa! Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión”, escribió el presidente de la entidad en esa red social.

Esta sala de musculación se suma como una instalación complementaria de uso exclusivo para el plantel al Compass Minerals National Performance Center, el centro de entrenamiento principal para la Albiceleste.

Inaugurado en 2017, este complejo de 21 hectáreas pertenece al Sporting Kansas City de la MLS. El predio cuenta con tres campos de fútbol de tamaño reglamentario (uno al lado del otro) y otros dos campos de césped sintético con iluminación LED que rodean un pabellón de entrenamiento de dos pisos conformado por aulas, posiciones de cámaras y una plataforma de observación.

Compass Minerals National Performance Center es el predio donde va a entrenar la selección argentina durante el Mundial. compassmineralsnpc.com

Desde su inauguración, las instalaciones han servido como lugar de entrenamiento para equipos de primer nivel, como el club femenino de fútbol Portland Thorns y la selección femenina de rugby de Canadá.

El centro de entrenamiento, que cuenta con vestuarios, tres aulas con paredes móviles para cursos y seminarios, seis salas de descanso ideales para la interacción en grupos reducidos, así como una cafetería, está asociado al Hotel Origin.

El establecimiento está situado en el centro de Kansas y es considerado una de las mejores opciones de alojamiento con pago total, según un informe realizado por la FIFA. Además se encuentra a solo 30 kilómetros del centro de entrenamiento y casi a la misma distancia del Aeropuerto Internacional de Kansas City.

La elección de este espacio como base para la Scaloneta se eligió tras varios viajes encabezados por el Preparador Físico de Scaloni, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas.

Instalaciones del predio en donde va a instalarse Argentina durante el Mundial

La tranquilidad de Kansas City fue clave para Lionel Scaloni. Su menor densidad poblacional, el tránsito fluido y el entorno controlado ofrecen ventajas frente a urbes como Miami o Dallas, aislando al plantel del ruido externo.

Esta estrategia repite la lógica exitosa de Qatar 2022: reducir el estrés, optimizar tiempos y crear un entorno favorable para la convivencia diaria durante un torneo largo y desgastante.