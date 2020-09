La protesta rápidamente se replicó en las principales ciudades del país, con distintas intensidades Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2020 • 19:16

El banderazo convocado por redes sociales se replicó en varios puntos del interior del país y con distintas intensidades. Bajo el hashtag #13STodosALasCalles, la protesta se viralizó y rápidamente llevó a las calles una agenda de demandas a favor de "la República" y en torno a consignas como el respeto a la Constitución Nacional, la libertad y la Justicia.

La protesta en Córdoba volvió a reunirse frente al Patio Olmos Crédito: Twitter

En Córdoba hubo un bocinazo y algunos autos con banderas argentinas en las principales avenidas, que encontraron su punto de reunión frente al shopping del Patio Olmos, una esquina emblemática del centro de la ciudad. Allí, una vez más, se dio la congregación más importante de la provincia.

En San Miguel de Tucumán, al igual que en otras convocatorias contrarias el gobierno nacional, los manifestantes se congregaron en la Plaza Urquiza, en inmediaciones de la Legislatura provincial, y desde allí marcharon a la Plaza Independencia, donde entonaron el Himno Nacional. "En defensa de la libertad", "Indignados por la impunidad K", "Basta de cuarentena" y "Argentina sin Cristina", fueron algunas de las consignas que los participantes de la movilización pintaron en sus pancartas.

También se recordó al médico Jesús Amenábar, quien había cuestionado el modo en que el gobierno provincial de Juan Manzur administró la cuarentena y que murió ayer a causa del coronavirus.

El Monumento a la Bandera fue el punto de encuentro de los rosarinos Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

De nuevo, el Monumento a la Bandera se transformó en epicentro de la manifestación de los rosarino: se registró una cantidad de gente importante, aunque menor a otras protestas, que llegó tanto a pie como en autos.

La protesta en Rosario Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

En Salta, los manifestantes se reunieron frente al monumento a Güemes. La protesta se dio en medio de la orden del Comité Operativo de Emergencia provincial que prohíbe las reuniones en lugares públicos por los nuevos brotes de Covid-19 existentes en la provincia.

En San Salvador de Jujuy la protesta fue frente a la plaza Belgrano. Además, los docentes convocaron a un "bocinazo" este lunes por la educación, para "reorganizar las actividades" debido a las complicaciones de la enseñanza virtual.

La protesta en Bariloche, frente al Centro Cívico Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martinez

En Bariloche, Río Negro, la protesta sumó un reclamo propio a las consignas "nacionales": la preocupación por las tomas de tierras en Villa Mascardi. Muchos carteles pedían el desalojo de los predios tomados, que incluyeron agresiones y robos.

La protesta en Bariloche Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martinez

En San Luis hubo una concentración en Merlo de quienes siguen al movimiento "Campo más Ciudad": la gente se reunió en la plaza principal. El mismo movimiento mostró en sus redes sociales las convocatorias en Cipoletti (Río Negro), con caravana de autos y caminantes; autos en Río Tercero (Córdoba) y Villa Ángela (Chaco).

Algunos a pie, otros en auto, cientos de marplatenses volvieron a manifestar contra el gobierno nacional, sus políticas y también el accionar de la Justicia, con pancartas alusivas a la reciente prisión domiciliaria del empresario Lázaro Báez.

La caravana en Mar del Plata volvió a convocarse frente al monumento a San Martín Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Los manifestantes, con banderas, se concentraron en la rotonda de Avenida Luro y Mitre, a 100 metros del palacio comunal y al pie del monumento al General San Martín. Antes realizaron una recorrida en automóviles por las principales calles céntricas.

La protesta en Mar del Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

En Mendoza la protesta fue menor a las anteriores: alrededor de 100 personas se manifestaron con banderas y algunas pancartas en el microcentro. La mayoría de los manifestantes se sumó a la protesta desde sus vehículos, por lo que circularon en rondas durante varios minutos. Las voces del reclamo fueron de las más variadas, aunque enfocadas en una "republica libre y transparente".

"No solo llama la atención la impunidad política y judicial y la falta de un plan económico sino las presiones de Nación para restringir más la cuarentena en Mendoza y los problemas de inseguridad que están surgiendo, sobre todo en zonas alejadas", comentó Eduardo, un vecino de Guaymallén.

La protesta en Olivos Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

"No queremos más impunidad y corrupción; hace falta dirigentes decentes. No podemos permitir que este Gobierno busque cambiar leyes para beneficiar a unos pocos o a una sola persona. Además, más allá del avance del virus, no se puede frenar más la actividad económica", se quejó otra pobladora de la Ciudad de Mendoza, y le pidió al gobernador Rodolfo Suarez que Mendoza no vuelva a fase 1.

Unos treinta vehículos hicieron esta mañana la protesta en Santiago del Estero. Convocados por los referentes del macrismo, incluyeron en sus reclamos la flexibilización de la cuarentena, justo en el peor momento de contagios. El horario de la protesta tuvo que ver con las restricciones existentes: los fines de semana solo están están habilitada la circulación entre las 8 y las 15.

Militantes del oficialismo en San Juan protestaron contra la marcha

La marcha contra el gobierno nacional fue numerosa y ruidosa en San Juan. Varias cuadras de autos se concentraron a partir del cruce de Libertador y Las Heras, lugar donde están emplazados el Centro Cívico y la legislatura provincial.

Entre bocinazos, la marcha se dirigió hasta el microcentro sanjuanino, pero no pudieron llegar hasta Plaza 25 de Mayo porque la policía bloqueó las calles adyacentes al principal paseo: en ese lugar había personas manifestándose contra la marcha y para respaldar la cuarentena, al gobernador Sergio Uñac y a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fuentes policiales admitieron que hubo temor a que se produjera un choque.

La policía sanjuanina también bloqueó el acceso a la calle donde vive el senador Rubén Uñac, ya que en marchas anteriores el itinerario de la protesta incluyó el domicilio del legislador, por haber apoyado la reforma judicial.

La protesta en Córdoba Crédito: Twitter

La protesta tuvo poca dimensión en El Calafate, Santa Cruz. Un grupo de autos recorrió las calles de la ciudad sumándose a la consigna nacional, con banderas y algunos letreros. El punto de encuentro fue la plaza Perito Moreno para luego realizar una caravana que con bocinas recorrió varias arterias.

Por las redes sociales circuló un letrero en que se pedía que, con el 99,7% de la población sin Covid-19 en la ciudad, se abrieran las escuelas, "Basta de robar el futuro a nuestros hijos", decía. Si bien no fue numerosa, la marcha sorprendió en una ciudad donde no son frecuentes las protestas que cuestionen al kirchnerismo. De hecho, no hubo marchas ni protestas en otras ciudades de la provincia.

La protesta en El Calafate

En San Fernando del Valle de Catamarca no hubo movimiento. Resistencia, en Chaco, no se sumó al #13S.

Colaboraciones Luis Colqui (Jujuy), Pablo Manino (Mendoza), Darío Palavecino (Mar del Plata), Fabián López (Tucumán), Leonel Rodríguez (Santiago del Estero), Enrique Merenda (San Juan) y Mariela Arias (Santa Cruz).