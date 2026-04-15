El biógrafo de Milei embistió contra Manuel Adorni y pidió su renuncia

El biógrafo presidencial, Nicolás Márquez, pidió la renuncia de Manuel Adorni, a través de una publicación de X, en la que sostuvo que los ministros deberían pedir que el jefe de Gabinete deje su cargo. “Si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”, escribió.

La publicación incluyó una imagen de una noticia que confirma que Adorni viajó a Aruba en prima clase junto a toda su familia. Esto se da en el marco del escándalo por otros viajes que realizó (a Punta del Este y a Estados Unidos) y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, sostuvo que los ministros deberían exigir la renuncia de Manuel Adorni X Nicolás M

“Se confirma judicialmente otra mentira de Adorni”, señaló en ese marco el biógrafo de Javier Milei. Además aseguró que esta situación pega de lleno en uno de los valores identitarios de este Gobierno: “La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia”.

“Volvamos a ser quien fuimos y arrasemos en 2027, otorgándole al león una reelección apabullante carajo!”, propuso. Y, como posdata de cierre, agregó una cita del Presidente: “Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.

Este miércoles, LA NACION informó que la Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento de Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas.

La Justicia investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito (Foto: Tomas Cuesta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) TOMAS CUESTA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$230.000. La investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko.

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2. Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa.

Claudia Sbabo se retira de los tribunales de Comodoro Py tras declarar en la causa de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni Enrique García Medina

Por otra parte, este miércoles declararon las jubiladas que le vendieron el departamento al jefe de gabinete en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La cadena de eventos relatado por las dos mujeres en relación al departamento de Caballito dejó dudas en la fiscalía y la sospecha de que Adorni siempre pudo haber sido el destinatario final de la operación.

En relación al tenso momento que atraviesa el funcionario de Milei, su predecesor, Guillermo Francos, habló este martes en LN+ y opinó que Adorni cometió un error al realizar una conferencia de prensa para explicar su situación y responder a las denuncias. Para Francos, la actitud que mostró el jefe de Gabinete “no le gustó a la gente”, lo que convirtió el asunto en algo aún “más negativo”.

Además, se refirió una a una a las acusaciones. Sobre el viaje de Adorni con su esposa en el avión presidencial a Nueva York, evaluó que “no es un tema importante” porque el Presidente elige quiénes lo acompañan y “tiene el derecho de hacerla participar”. “Se agrandó mucho”, subrayó.