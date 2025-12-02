El bloque radical le ganó la pulseada a Provincias Unidas y se llevará a un legislador cercano a Gustavo Valdés

En la previa de la sesión preparatoria en Diputados, el plan de Provincias Unidas de consolidarse como tercera minoría sufre su primer embate con la fuga de un legislador. Se trata del correntino Diógenes González, que se sumará al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en lugar de la bancada que se encamina a presidir la santafesina Gisela Scaglia.

Así lo confirmaron a LA NACION en el radicalismo correntino y fuentes del bloque que hoy presiden Rodrigo De Loredo y Karina Banfi en la Cámara baja. La semana pasada, el diputado electo había participado de las reuniones para integrar una bancada radical “pura”, pero su adhesión a tal proyecto no estaba confirmada.

Esta tarde se llevará a cabo una reunión para terminar de definir los miembros de dicho bloque, pero la incorporación de González es un hecho. El correntino se encamina, así, a ser el séptimo integrante de la bancada que nucleará a Banfi, Pamela Verasay, Lisandro Nieri (Mendoza), Gerardo Cipollini, Guillermo Agüero (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos).

La semana pasada, la UCR se ilusionaba con lograr también la adhesión de otros diputados que responden a gobernadores de Provincias Unidas como la exministra de Ambiente de Jujuy María Inés Zingarán, en un intento por mantenerse unido pese al avance del frente federal. Sin embargo, según indicaron en su entorno a LA NACION, la exfuncionaria de Carlos Sadir aún no habría definido su futuro en el recinto.

La decisión de González de plegarse al bloque radical llega tras el encuentro de su jefe político y gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con el ministro del Interior, Diego Santilli. En conferencia de prensa, el mandatario había ratificado la necesidad de acompañar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en sintonía con los legisladores radicales que compartieron lista con LLA y que, ahora, integrarán el bloque de la UCR.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli X (Gobierno de Corrientes)

Su adhesión a la bancada radical se confirma también a menos de dos semanas de que se defina la nueva conducción del partido centenario. En este contexto, en Provincias Unidas creen que el posicionamiento de González responde justamente al posible nombramiento de su jefe político como presidente del Comité Nacional.

La UCR deberá renovar sus autoridades el próximo 15 de diciembre y Valdés es la figura que reúne mayor consenso para suceder a Martín Lousteau al frente del Comité Nacional. En el entorno del mandatario provincial minimizan su interés por asumir ese rol, pero tampoco lo descartan.

“Gustavo [Valdés] está en Provincias Unidas. Eso no está en discusión. Lo que aparece ahí es una cuestión de la interna del partido radical”, aseguraron en el frente de los gobernadores a LA NACION. Es que, mientras avanzan las negociaciones para definir la nueva conducción, la adhesión de González a Provincias Unidas habría terminado de profundizar la crisis de un partido con dificultades para mostrar músculo político y lograr un liderazgo nacional unificado.

En el entorno de Valdés también rechazan un distanciamiento del gobernador respecto de sus pares de Provincias Unidas. “No estar en el bloque de Provincias Unidas no significa dejar de trabajar juntos con ellos”, subrayó a este medio una fuente cercana al mandatario correntino. “No es que hay que estar con uno o con otro. Se puede seguir proyectando hacia adelante con Maximiliano [Pullaro], Nacho [Torres], [Martín] Llaryora”.

Gustavo Valdéz junto a Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el diputado electo Juan Schiaretti en el acto de cierre de campaña de Provincias Unidas Soledad Aznarez - LA NACION

A pesar del complejo debut que tuvieron en las últimas elecciones nacionales, los gobernadores que integran el frente aún se muestran confiados en la posibilidad de fortalecer su peso político en estos dos años y ofrecer un candidato a presidente competitivo en 2027. Es en esa construcción en la que seguirán trabajando más allá de la organización a nivel parlamentario.