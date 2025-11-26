Diputados: Provincias Unidas busca plantarse como tercera fuerza, pero ahora Pichetto amaga con romper

En las vísperas de la jura de los diputados electos, el próximo miércoles en el recinto, las distintas bancadas se reorganizan para pelear por espacios de poder en la Cámara de Diputados. Mientras el oficialismo y Unión por la Patria se disputan la primera minoría, aparece un tercero en discordia: Provincias Unidas, que pretende erigirse como tercera fuerza en el cuerpo.

Este espacio, que congrega a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz, reunió a sus diputados esta tarde y se acordó conformar un bloque que, en principio, contaría con 16 miembros, entre los que se incluirían los porteños Martín Lousteau y Mariela Coletta -de la UCR- y el socialismo santafesino.

“Será un bloque muy importante, con la posibilidad de alcanzar entre 21 y 23 miembros”, exaltó el gobernador Ignacio Torres (Chubut), quien participó de la reunión junto a su par Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, uno de los impulsores de Provincias Unidas Pilar Camacho

La presidencia de esta bancada aún no está definida: si bien estaba prometida a Miguel Pichetto -actual jefe de la bancada de Encuentro Federal-, la novedad es que los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, decidieron impulsar a último momento la figura de Gisella Scaglia, actual vicegobernadora de Santa Fe y diputada electa para garantizarse que este espacio esté encabezado por un representante directo de los mandatarios provinciales.

Pichetto, quien se enteró anoche de la decisión de Llaryora y Pullaro, se ofuscó y advirtió que rompería con Provincias Unidas para hacer un bloque propio junto con Nicolás Massot. Eventualmente se sumarían los dos diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. “Todavía no está nada definido: la semana próxima habrá más novedades”, deslizan en la bancada.