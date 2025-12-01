Santilli viajó a Corrientes para sumar el apoyo de Valdés, pero no dio certezas de un acuerdo por la deuda que reclama la provincia

CORRIENTES.– El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió hoy al ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la gira federal que el funcionario nacional realiza por expreso pedido del presidente Javier Milei en busca de apoyo legislativo para el presupuesto 2026 y las reformas laboral, previsional y tributaria que la Casa Rosada intentará aprobar en las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas del 10 al 31 de diciembre.

La agenda entre la Nación y la provincia fue amplia, y Valdés priorizó un reclamo histórico: la regularización de deudas y compensaciones que la Casa Rosada mantiene con Corrientes. “Queremos acordar lo mejor para el país y para Corrientes”, sintetizó Santilli durante la conferencia de prensa brindada en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, luego de ser recibido por el mandatario en el aeropuerto local.

“Hay varios frentes de trabajo: cajas no transferidas, equilibrios fiscales, compensaciones y un paquete que incluye incluso la discusión por tierras”, detalló Valdés. Al mismo tiempo, Santilli planteó la complejidad del escenario fiscal nacional: “Cuando uno mira el presupuesto, el 85% del gasto es jubilación, salud y educación. La frazada es corta, por eso es necesario crecer y crecer”.

Valdés, por su parte, volvió a mencionar el reclamo por el punto de coparticipación perdido, que nunca fue compensado adecuadamente: “Estamos hablando de cerca de un 20% de la coparticipación provincial. Son unos 500 o 600 mil millones por año. Esa pérdida la seguimos pagando hasta hoy”.

Ambos funcionarios coincidieron en que la Argentina necesita una etapa de crecimiento basada en exportaciones, inversiones y baja del riesgo país. “Si bajamos el riesgo país y hay crédito, hay posibilidades reales de desarrollo. Tenemos que desandar trabas y convertirnos en un país serio”, señaló Santilli. “Vengo con la agenda del Presidente, que impulsa reformas estructurales para que la economía vuelva a crecer”, sumó.

Dijo además que lo que observa en los gobernadores es “un consenso general: un país creciendo implica más recursos para todos”. Cabe destacar que de los 20 mandatarios provinciales afines al Gobierno que firmaron el Pacto de Mayo en julio de 2024, Santilli ya se entrevistó con 15.

La reunión incluyó un repaso extenso sobre infraestructura y desarrollo productivo. Según indicaron ambos funcionarios, se habló de las regalías de Yacyretá y Salto Grande; el segundo puente Chaco–Corrientes, una obra prioritaria para el gobierno provincial; y la agenda agropecuaria: arroz, forestación, ganadería y mercados de exportación.

“Hablamos de todo: deudas, caja, obras pendientes, producción, política y realidad nacional. Este tiene que ser el puntapié inicial para una agenda de trabajo seria entre Nación y Provincia”, dijo Valdés.

Consultado por posibles alivios para el sector productivo, Santilli confirmó que se harán en el marco del proyecto de reforma laboral que trabajará el Congreso. “Las reformas incluyen una baja fiscal y modificaciones en la legislación laboral. La presión tributaria en Argentina es la más alta de Sudamérica, y la industria del juicio destruye a las pymes”, sostuvo.

La llegada de Santilli ocurre en una transición clave: Valdés está finalizando su mandato y se acerca la asunción del nuevo Ejecutivo provincial que estará a cargo de su hermano Juan Pablo Valdés. Por eso, el encuentro se leyó como un gesto político importante para ordenar la relación con la Nación en esta nueva etapa. “Este encuentro tiene que ver con lo que vamos a trabajar a futuro y con la institucionalidad de Corrientes y de la Argentina”, aseguró Valdés.

En línea con esto, días pasados, consultado por LA NACION, el gobernador electo Juan Pablo Valdés dijo que está manteniendo conversaciones con distintos funcionarios nacionales, de manera que la transición sea ordenada y de continuidad, en línea con lo que plantea el gobierno saliente.