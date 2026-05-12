Acusan a una preceptora de robar el dinero recaudado para un viaje escolar

Una preceptora de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, provincia de Buenos Aires, fue acusada de quedarse con el dinero recaudado para un viaje educativo al Bolsón, Río Negro, de los estudiantes de sexto año. Más de 35 padres se presentaron ante la Justicia como particulares damnificados en una causa por presunta estafa agravada.

Las familias denunciaron que los fondos reunidos durante meses mediante aportes particulares y actividades organizadas por estudiantes y padres ya no están. También indicaron que desde hace días no logran comunicarse con la mujer que tenía a su cargo la administración de lo recaudado.

Delfina Méndez, familiar de uno de los alumnos afectados, contó, según el portal Bragado TV, que el sistema de organización, con esta preceptora como administradora del dinero, se repetía desde hacía años dentro de la escuela y aseguró: “Hubo cursos que pudieron viajar con total normalidad, por eso nadie sospechó”.

Cada familia había aportado alrededor de $1.000.000 para cubrir los costos. A ese monto se sumó la plata obtenida mediante rifas, servicios de cantina y otras actividades impulsadas por alumnos y padres para recaudar dinero. “No nos entra en la cabeza en qué se pudo haber gastado semejante suma de dinero”, expresó Méndez al referirse al faltante denunciado por las familias.

La mujer también explicó que el viaje no estaba contratado con una empresa de turismo estudiantil. “No es un viaje de egresados con una empresa, es un viaje escolar y eso es lo que más duele”, afirmó.

Cada familia damnificada habría aportado alrededor de $1.000.000 G. Soler Tomasella - Shutterstock

“El hecho fue encuadrado como una estafa agravada porque esta persona abusó de la confianza de las familias, las perjudicó económicamente y se benefició”, afirmó el abogado penalista Federico Etchehun, quien representa a los damnificados.

Además, indicó que las familias ya aportaron varias pruebas para respaldar la denuncia. Entre ellas figuran transferencias bancarias, conversaciones mantenidas por chat e imágenes que permiten demostrar la realización de actividades organizadas para recaudar fondos.

Respecto a la situación actual en relación a la preceptora, la hermana de uno de los estudiantes aseguró que la mujer borró sus cuentas de las redes sociales y que, por el momento, ninguno de los padres logró contactarse con ella.

Un caso similar en Córdoba

A fines de 2025, se registró una situación parecida en Córdoba. En ese caso, fue la organización de una fiesta de egresados de los alumnos del Colegio General Manuel Belgrano Armenio, barrio Pueyrredón de la capital de la provincia, la que derivó en un conflicto judicial.

Los padres del último año Colegio General Manuel Belgrano Armenio denunciaron el robo de $11.000.000

Un grupo de padres denunció que una madre del curso se quedó con los $11.000.000 que habían reunido durante meses para afrontar el costo del salón donde debía realizarse el festejo. La situación salió a la luz pocos días antes y obligó a la comunidad educativa a reorganizarse de urgencia para que los alumnos pudiera celebrar igual.

“En 2024, tres adultos del curso firmaron el contrato con el salón. Una de ellos quedó a cargo de la recaudación. Tres días antes de la fiesta, el dueño del lugar nos comunica que esta persona le había dicho el 27 de noviembre que le robaron una mochila con el dinero”, contó en diciembre pasado Karina, madre de un alumno de último año, en diálogo con Canal 10.

El miércoles 10 de diciembre, durante una reunión de padres y con la fiesta prevista para el sábado 13, fue la mujer quien contó que le habían robado la plata.

Días después, los padres presentaron la denuncia ante la Justicia.“Queremos que se repare lo que sucedió. Ojalá esta persona reflexione y devuelva el dinero de estas familias”, dijo otra madre del curso, Carolina.