Sergio Massa y la oposición traban por ahora el camino a la reelección de los intendentes

El combo de factores que puede definir si los intendentes bonaerenses sortearán, o no, el obstáculo legal que tienen para sus reelecciones, incluye a Sergio Massa y a la oposición enrolada en Juntos por el Cambio. El presidente de la Cámara de Diputados nacional no está dispuesto a avanzar con modificaciones en la ley que limita a dos los mandatos consecutivos de los jefes comunales, con lo que marca diferencias con Alberto Fernández y Axel Kicillof, que ya dieron su aval. En Juntos por el Cambio no hay todavía una postura unificada, por lo que sostienen que están lejos del consenso con el peronismo para avanzar.

Aunque los intendentes ya tuvieron señales positivas del Presidente y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la Legislatura provincial el panorama es difícil. Massa mantiene influencia en la Cámara de Diputados, con legisladores de su espacio que integran el bloque del Frente de Todos. Además, el Frente Renovador impulsó la ley que frena las reelecciones indefinidas, un proyecto que empujó junto a la exgobernadora María Eugenia Vidal y que se aprobó en 2016.

“En la reunión [que encabezó el Presidente con los intendentes, tras el acto por el Día de la Militancia], Massa planteó que el Frente Renovador sigue en la misma posición, ya que es una ley impulsada por el massismo. Nadie habló nada con Massa, saben que no cambia de opinión”, afirmó a LA NACION una fuente cercana al presidente de la Cámara de Diputados.

Según pudo saber este diario, el tigrense ya instruyó a sus legisladores provinciales para que no avancen con cambios en la ley. Sin embargo, en el peronismo bonaerense confiaron en que pueda haber respaldo massista, y también opositor. “No está definido el cómo [habilitar las reelecciones], pero hay consenso entre las distintas fuerzas. Por lo menos, en Cambiemos. [Massa] hacia adentro no puso objeción”, sostuvo un intendente consultado por LA NACION.

El otro frente que debería ordenarse para que los intendentes accedan a nuevos mandatos es el de Juntos por el Cambio, que tiene en sus filas jefes comunales radicales y macristas que también estarán limitados en sus posibilidades de reelección en 2023. Pero la alianza opositora no unificó criterios todavía.

“No hay una síntesis. No nos hemos sentado, lo haremos la semana que viene. El planteo de ellos [por el peronismo] es eliminar la ley. Lo de la interpretación del artículo 7 [que establece que el mandato iniciado en 2015 se cuenta como el primero de los dos permitidos] será materia de evaluación”, evaluó una fuente radical, que indicó que “la semana que viene” se podría reunir la alianza opositora para consensuar una postura.

“El primer planteo de Cambiemos sería si ellos vienen unificados”, advirtió la fuente radical ante la consulta por la negativa massista, y agregó que “seguramente” hay intendentes de la UCR y Pro que están interesados en continuar en sus cargos más allá del límite legal.

El vidalismo tampoco está dispuesto a ceder, según indicaron desde ese sector. “No es un tema para discutir, ya que el vidalismo tiene una postura clara”, resumió un dirigente cercano a la exgobernadora.

Un intendente de Juntos por el Cambio, que se mostró a favor del límite a los mandatos, consideró que “hay parte de la biblioteca que opina que está mal aplicada la cláusula transitoria [por el artículo 7]”. Un cambio en ese punto permitiría que la aplicación de la ley no fuese retroactiva y, así, el mandato iniciado en 2015 no contaría, por lo que los intendentes podrían buscar otro período en 2023.

Desde la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin (diputada provincial, que renovó su banca) recordó que la fuerza que lidera Elisa Carrió está en contra de modificar la ley de reelecciones. En un mensaje en Twitter, apeló a un comunicado que el año pasado difundió la fuerza, y escribió: “Para la CC es un tema cerrado, no sabemos para el resto”.