Hubo ayer protestas en El Calafate frente a residencias oficiales para exigir la reactivación del turismo; el intendente se niega a retroceder de fase a pesar del pedido de la gobernadora Alicia Kirchner y de la Nación

EL CALAFATE, Santa Cruz.- El Calafate, "el lugar en el mundo" de Cristina Kirchner, presiona por la apertura del Parque Nacional Los Glaciares, la urgente reactivación económica y la llegada de vuelos comerciales. Sin embargo, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, solicitó que el principal destino turístico de la provincia retroceda de fase e ingrese al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Tras conocerse el decreto provincial, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, a un paso de la rebelión, dijo que la ciudad "estaba en ASPO, pero con la reglamentación que teníamos antes", y adelantó que iba a pedir al gobierno provincial que se hagan las excepciones correspondientes. Surgido del kirchnerismo, Belloni es del Frente para la Victoria, aunque él dice ser del PJ.

"Todos los que estaban trabajando, siguen trabajando", afirmó Belloni al final de una jornada agitada, que incluyó un banderazo en la puerta de su casa y en la de la residencia oficial de los gobernadores, en un claro mensaje a Kirchner. Una situación poco habitual en una ciudad donde las manifestaciones que cuestionan al kirchnerismo son poco frecuentes.

La reapertura de la actividad turística fue el reclamo más fuerte que se sintió en las calles de la ciudad favorita de Cristina Kirchner, en la cual ya se han sucedido diferentes manifestaciones del sector turístico pidiendo por vuelos y mayor apertura. Antes de conocerse el decreto de Alicia Kirchner, el intendente Javier Belloni dio a conocer un pedido que realizó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero para que se exceptúe del ASPO a la ciudad.

Comunicación con Cafiero

El pedido se basó a que si bien hay transmisión comunitaria del virus, el sistema de salud no esta saturado y hay capacidad de atención en el hospital SAMIC de la ciudad, donde hasta ayer había solo tres pacientes en la UTI y ocho en sala Covid-19. Belloni habló con Cafiero y con el ministro del Interior, Wado De Pedro, les explicó que la ciudad estaba sanitariamente preparada y la curva de contagios había entrado en una meseta y que urgía activar el turismo porque la ciudad se encuentra en "su peor momento histórico, con una parálisis de la actividad económica, que causa una grave crisis en el tejido social".

Según contó el propio intendente, Cafiero escuchó el pedido para no retroceder de fase y recibió la solicitud para la pronta apertura del Parque Nacional y la reanudación de los vuelos, y hasta hizo un guiño a la posibilidad de no retroceder de fase. Pero nada de eso ocurrió. A las 21 la gobernadora no se salió del libreto, publicó el decreto provincial sin atender los pedidos de Belloni confirmando el ASPO y dio un mensaje grabado en el que reforzaba su postura.

La gobernadora Alicia Kirchner entró en cortocircuito con el intendente de El Calafate, Javier Belloni, que es del Frente para la Victoria Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo

Eso generó la reacción del intendente. "No tenemos la suerte de otras localidades que viven directa o indirectamente de la cuestión estatal. Bienvenido para ellos pero esta bueno que sepan que acá tenemos que tener un tratamiento diferente, y hay muchos vecinos que la están pasando mal", afirmó el jefe comunal Y apuntando a la gobernadora aseguró: "no se analiza que Calafate es uno de los únicos destinos de esta provincia que vive de una actividad que no funciona. Todo funciona, funciona la minería, el petróleo, la pesca, lo único que no funciona es el turismo", enfatizó Belloni,

Cabe recordar que el ministerio de Transporte de la Nación anunció la reanudación de los vuelos de cabotaje para esta semana, pero Santa Cruz fue la única provincia que decidió no abrir los aeropuertos dado el alto nivel de contagios que tiene la capital provincial. A partir del rebrote del 14 de julio, en Río Gallegos se produjo una ola de contagios que mantiene hace semanas en fuerte tensión el sistema sanitario y registra 88 fallecimientos de los 96 del total provincial.

Anoche la gobernadora dijo que en noviembre podrían reactivarse los vuelos aunque con menor frecuencia y aseguró que miraba con atención el plan piloto que iba a desarrollar Bariloche recibiendo 500 turistas regionales como parte de una prueba para preparar la temporada de verano.

Para Belloni, la prueba piloto aquí se realiza a diario, al recibir a los trabajadores de las mineras y represas que realizan la cuarentena durante 14 días antes de incorporarse a los yacimientos y se alojan en los hoteles de la ciudad. "Con un avión por semana no le voy a arreglar la situación a los hoteleros y a los gastronómicos", dijo el intendente quien afirma que aquí ya están probados los protocolos para recibir turistas.

Aquí hay conciencia que con la llegada de turistas podrá haber rebrote de casos, sin embargo la ciudad y la capacidad sanitaria demostró estar preparada, cuando en marzo a poco de desatada la pandemia, una delegación de turistas franceses contagiados con Covid-19 sacudió la ciudad que entró en una temprana y estricta cuarentena el 17 de marzo. Al momento hay 222 casos activos en una ciudad de 30 mil habitantes, sin embargo ese número de casos activos, incluye los 35 informados la semana pasada que corresponden la represa Cóndor Cliff, ubicada a 50 kilómetros de aquí.

El contraste es fuerte. Octubre fue siempre el mes que marcaba el inicio de temporada alta para los 6500 trabajadores directos de la actividad turística y otros tantos indirectos, además de los más de 1100 trabajadores informales registrados en el municipio en otras actividades. Con el aeropuerto internacional y el Parque Nacional Los Glaciares cerrado desde marzo no hay persepectiva posible de reactivación.

Desde el municipio apuntan al gobierno provincial que demora el pedido de reapertura del Parque. Si bien anoche el intendente negó en varias oportunidades diferencias con la gobernadora, lo cierto es que las heridas quedaron abiertas después que en octubre pasado Belloni quedara a pocos votos de la gobernación.

