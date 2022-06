El caso del avión: la tripulación pidió levantar el secreto del sumario y la fiscal y la DAIA se opusieron

La fiscal Cecilia Incardona y la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA), que es el brazo político de la comunidad judía en el país, se opusieron a que el juez federal Federico Villena levante el secreto del sumario en la causa en que investiga al avión sospechoso con tripulación venezolana e iraní.

La DAIA, presidida por Jorge Knoblovits, pidió además al juzgado que no se le devuelvan los pasaportes a los tripulantes para impedir que salgan del país. Su presentación fue una respuesta a la solicitud del defensor de los tripulantes, que pidió el levantamiento del secreto del sumario con el argumento de que no tiene sentido mantenerlo. “Máxime teniendo en cuenta las sucesivas filtraciones de información a los medios periodísticos de diversas piezas que forman parte del presente proceso”, sostiene el escrito de la defensa, que se quejó de que los medios conocen documentos del expediente “incluso antes” que las propia defensa, que por el secreto no puede ver lo que hay en la causa.

El juez Villena, tras esa presentación de los tripulantes, les corrió vista a Incardona y a la DAIA, querellante en la causa, para que dieran su opinión, que fue negativa. Todo indica que el juez se pronunciará en el mismo sentido y mantendrá el secreto, que en principio vence el miércoles próximo. Después, incluso, podría prorrogarlo.

La DAIA, que sumó a su equipo de abogados a la letrada Martha Nercellas, que había acompañado a la entidad durante a investigación del ataque a la AMIA, contestó que no solo se oponía al levantamiento del secreto. Además, sin que nadie se lo preguntara, abundó y dijo que quiere que se mantengan las medidas cautelares que dispuso Villena, esto es la retención de los pasaportes y la prohibición de salida del país.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena Hernán Zenteno - LA NACION

Los querellantes evalúan que la causa aún está en sus comienzos y que faltan muchas medidas de prueba por producir. En ello basó su oposición a que se dispongan medidas liberatorias sobre los tripulantes.

Los cinco iraníes y 14 venezolanos que venían en el avión de Emtrasur se encuentran en el país desde el 6 de junio último, hace casi 20 días. Están en el hotel Plaza Central Canning, de Ezeiza, y tienen libertad para moverse. El juez dispuso el 14 de junio pasado que se les impidiera salir del país y fueron retenidos sus pasaportes.

La empresa Emtrasur, del Estado venezolano, se presentó en el expediente y pidió que le devolvieran su avión, que está paralizado en el aeropuerto de Ezeiza. Es el único avión que tiene la compañía.