El caso $LIBRA: el misterio del jubilado sin domicilio que apareció en la ruta del dinero

Una línea de la investigación por la moneda digital $LIBRA dio lugar a una peculiar historia que conecta al creador del activo que promovió Javier Milei, el texano Hayden Mark Davis, con un jubilado del municipio de Tigre, involucrado en la investigación desde que se confirmó que había sido un eslabón de paso en una cadena de sospechosos movimientos de dinero digital.

Se trata de Orlando Rodolfo Mellino, un hombre de 75 años del que se sabe muy poco. Quedó bajo el radar de la Justicia cuando se comprobó que recibió por parte de Davis más de un millón de dólares en USDT, el activo que corre aparejado al dólar en el ecosistema virtual. Fue el 30 de enero, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA y 42 minutos después de que el presidente Milei publicara en la red social X una foto junto a Davis.

Una de las dos transferencias de Davis a Mellino

Su nombre emergió en el expediente gracias al aporte que hizo desde el exterior la plataforma virtual Bitget -que reveló que una de las cuentas bajo la mira de la Justicia era suya- y como resultado del trabajo realizado por los organismos técnicos del Ministerio Público Fiscal en uno de los ejes de la investigación: la ruta virtual del dinero que se movió antes y después del nacimiento, auge y desplome de la moneda.

Se trata de una red habitualmente signada por el anonimato: los movimientos quedan registrados en una suerte de gran libro virtual de acceso público en el que quedan grabadas todas las transferencias.

El sistema resguarda la identidad de los operadores bajo largos y complejos caracteres alfanuméricos, pero un “paso en falso” del empresario norteamericano Davis desenmascaró una de sus cuentas y abrió una pista para los investigadores locales.

Cuando el precio de $LIBRA colapsó y dejó un tendal de damnificados en el mundo, Davis optó por resarcir económicamente a una persona pública que había invertido 5 millones de dólares en el proyecto y los había perdido con el derrumbe. Es Dave Portnoy, un empresario norteamericano del mundo del deporte. Como Portnoy mantiene públicas sus billeteras virtuales, al reconocer ambos el reembolso, la billetera desde la cual Davis realizó ese “reintegro” quedó expuesta. Davis admitiría más tarde en una entrevista que ese movimiento “probablemente haya sido una equivocación”.

Los investigadores locales se pusieron tras de la pista y sus esfuerzos terminaron por arrojar un nombre propio.

“Minutos antes que Hayden Davis publicara una foto con el presidente en su perfil de la red social X –dice uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano-, las direcciones etiquetadas como HDS2 y HDS3 [del norteamericano] enviaron USDC 507.500 cada una con destino a la dirección referenciada como CPS9 alojada en Bitget. Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”.

Horas más tarde, Mellino giraría ese millón de dólares a una tercera cuenta, cuyo propietario todavía se desconoce. El dinero se transfirió a través de cuatro distintas transferencias que Mellino -o alguien que operaba su cuenta- ejecutó en apenas 13 minutos.

No fue la primera interacción entre esas dos terminales. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, Mellino recibió de esa cuenta desconocida más de 5,8 millones de dólares, según los análisis realizados por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

Mellino fue solo una de las caras que el informe sumó al expediente en noviembre del año pasado. La Justicia confirmó que un influencer colombiano del mundo cripto Camilo Rodríguez Blanco también recibió y procesó fondos de Davis en un esquema sincronizado.

En la causa, el jubilado Mellino y el influencer colombiano son representados por el mismo abogado, Gonzalo Guerrero, que no respondió los contactos de LA NACION.

Los investigadores consideran que tanto Mellino como Rodríguez Blanco podrían haber funcionado como una “rampa de salida” para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo.

En su informe señalan que la cuenta a la que Mellino giró los USDT 1.015.000 guarda un vínculo con Mauricio Novelli, una de las figuras locales investigadas en la causa: su hermana también transfirió dinero a esa misma dirección en enero de 2025.

También subrayan que la transferencia de Mellino ocurre días antes de que Novelli, su jerman y su madre visitaran las cajas de seguridad de la sucursal de un Banco Galicia.

Mauricio Novelli, en la zona de cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia; es uno de los sospechosos por el manejo del dinero del caso $LIBRA

La Justicia calcula que, a través de este esquema sincronizado de intermediarios, se movieron un total de 5.780.546 de USDT entre el 30 de enero y el 21 de febrero de 2025.

Cuando los investigadores fueron a buscar a Mellino a su casa de Tigre para notificarlo acerca de la medida patrimonial que regiría sobre sus bienes, se comprobó que su domicilio no existía, dijeron fuentes al tanto de la causa. LA NACION verificó que ninguna de sus dos posibles direcciones en el municipio existe.

El nexo con los Pandora Papers

El misterio sobre la figura de Mellino se acrecienta con otro dato llamativo. En febrero de 2023, el jubilado se convirtió en gerente de una sociedad de gestión y transporte, Logística Latinoamericana S.R.L, luego de que sus anteriores dueños le cedieran el 90% de las acciones. Ellos eran Eric Feldsztejn, Guido Alejandro Levin, Jonathan David Romano y Dario Gabriel Rozental.

Tres de esos nombres emergieron durante la investigación de los Pandora Papers, la investigación global que expuso la conformación miles de sociedades y fideicomisos offshore. Allí, Feldsztejn, Levin y Romano figuran como parte de Griffin Group Consulting, con domicilio en Vicente López.

LA NACION fue al lugar para preguntar por su vínculo con Mellino, pero allí se limitaron a transmitir que “no iban a contestar ninguna pregunta”.