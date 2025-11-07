El contador de los Kirchner, arrepentido en la Causa de los Cuadernos, no quería salir de la cárcel

Víctor Manzanares, que durante décadas fue el contador de Néstor y Cristina Kirchner y se convirtió en uno de los principales arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas, no quería salir de prisión para pagar sus culpas por los delitos de corrupción que lo tuvieron como protagonista.

Así lo reveló este viernes su abogado, Roberto Herrera, quien contó que su defendido se negaba a que presentara un pedido de excarcelación.

“Yo me lo merezco, está mal lo que hice, me decía”, reconstruyó Herrera, en una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a la condena de prisión de Manzanares.

El fiscal Carlos Stornelli había señalado que los aportes de información y documentación de Manzanares fueron muy importantes para reconstruir el circuito de lavado de dinero de la corrupción del kirchnerismo, que ahora comenzó a juzgarse en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En su momento, cuando se presentó como arrepentido, Manzanares entregó información que permitió identificar operaciones mediante las cuales Daniel Muñoz, el fallecido secretario del matrimonio Kirchner, blanqueó su fortuna de más de 70 millones de dólares.

Manzanares había declarado en febrero de 2019 como “arrepentido” y aportado muchísimos detalles sobre operaciones financieras que él mismo realizó para blanquear la fortuna de Muñoz con la compra de 113 propiedades en al Argentina y una decena en Miami, Nueva York y Turcos & Caicos.

Muñoz recibía en el departamento de Cristina Kirchner bolsos con los sobornos que recogían Roberto Barrata y su chofer Oscar Centeno, según la acusación fiscal del caso de los cuadernos de las coimas.

“La decisión de Manzanares de arrepentirse llevó mucho tiempo en el cual pidió nuestra asistencia y empezamos a trabajar y evaluar esta posibilidad; en ese momento ni Stornelli tenía el conocimiento de la cantidad de información concreta que tenía”, reconstruyó el abogado.

“Manzanares fue el contador de Néstor y Cristina Kirchner, de toda la vida; por eso es muy interesante su testimonio”, agregó.

Roberto Herrera explicó que Manzanares “es muy católico y decía que hizo algo mal y tenía que pagar su culpa”.

Años atrás, cuando se presentó ante la Justicia como arrepentido, Manzanares enfrentó a los periodistas, quienes le preguntaron si no le molestaba que su situación judicial fuera mucho peor que la de los integrantes de la familia Kirchner.

“Es difícil opinar de los demás, yo puedo pensar que estaría mal, pero tengo que enfocarme en mí mismo y en las consecuencias que yo tengo que tributar al Estado”, señaló Manzanares en aquella oportunidad.

“Ojalá uno pudiera tener un GPS en la vida y recalcularse para no cometer errores. Yo me equivoqué absolutamente. Trato de no pensar en ellos [los Kirchner]”, afirmó.