Fabiana León , la fiscal federal a cargo de la acusación en el juicio que deberán afrontar la vicepresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios aseguró que el asesinato de Fabián Gutiérrez , uno de los arrepentidos del caso de los cuadernos de la corrupción, no pone en riesgo las prueba que aportó expediente.

Conmocionada por la noticia de la muerte de uno de los acusados en el juicio , que había declarado en el expediente como imputado colaborador, dijo a LA NACION que se enteró del crimen por los medios y que no le corresponde en esta etapa inicial de la investigación hacer especulaciones acerca si el móvil del crimen está relacionado con la causa de los cuadernos.

"Es tremando el hecho, no tengo palabras, quedé consternada y apenada. Me enteré por los medios. Anoche un colega me llamó para decirme que estaba desaparecido y ahora esta noticia. Toda muerte violenta de una persona provoca congoja y pesar. Es una cosa horrible estoy sorprendida y apenada por supuesto.

- ¿En qué medida la muerte de Gutiérrez afecta la prueba que se va a exhibir en el juicio oral?

-Los hechos de la causa se desarrollaron en diversas etapas, que hacen a la recaudación del dinero, su traslado, el destino final de los bolsos y finalmente el lavado de dinero. Recordando la declaración de Gutiérrez como imputado colaborador se refiere a varias de estos puntos, aporta datos sobre varias de etapas de lo que se investiga.

- ¿Su muerte afecta o anula su declaración?

-No, lo que declaró ya lo declaró y está en el proceso. Su muerte no afecta para nada la prueba que aportó a la causa de los cuadernos.

- ¿Gutiérrez era arrepentido y estaba bajo un régimen de protección?

-Era técnicamente imputado colaborador y no estaba bajo protección del programa de protección oficial. No pidió protección. Se encontraba procesado, con el procesamiento firme y requerido para el juicio oral como imputado. Ahora, con el certificado de defunción, se dispondrá su sobreseimiento.

- El esclarecimiento del crimen y sus móviles puede tener importancia para el desenlace del juicio de la causa de los cuadernos?

- Los motivos del homicidio y sus autores están en una etapa muy incipiente de la investigación. Hay que esperar y ver cómo evoluciona la investigación y esperar su conclusión. No corresponde que haga ninguna especulación sobre la investigación que está en manos de otro magistrado y que está en este momento inicial.

La causa de los cuadernos de la corrupción está en manos del Tribunal Oral Federal N° 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli . La fiscal federal León es la encargada de llevar adelante la acción penal. Aún no se estableció una fecha de inicio del juicio oral y público y las partes están analizando la prueba que van a ofrecer para que se provea antes del inicio del proceso. Entre ellas las declaraciones de los testigos, de los peritos y de los exfuncionarios y empresarios que declararon como arrepentidos. Admitieron allí haber pedido las coimas o haberlas pagado y en algunos declararon que llevaban los bolsos con el dinero hasta la casa de Cristina Kirchner . Gutiérrez cuando declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.

Habló de que reuniones donde ex funcionarios llegaban con bolsos o mochilas que entregaban a Néstor Kirchner y sobre bóvedas en la casa de los Kirchner en el sur. Dijo que los bolsos los acercaban José López o Ricardo Jaime a la Casa Rosada por la noche. José López llevaba bolsos y Jaime siempre llevaba mochila. Dijo que no vio lo contenían los bolsos, pero su percepción era que se trataba de "la recaudación". Indicó que esa es una especulación suya sobre la base de lo que escuchó. Habló de que Daniel Muñoz , el otro secretario de Cristina Kirchner, que también murió millonario (de cáncer) con propiedades en el Caribe y cuentas en el exterior, se movía con valijas con candado que solo él podía trasladar. Se comentaba que contenían dinero e iban a Calafate en el avión oficial, dijo.