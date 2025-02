“Yo te dejé hablar, falopa”, apuntó el diputado nacional por Río Negro Martín Soria de Unión por la Patria (UxP) contra su par de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde. El intercambio comenzó luego de que la diputada libertaria criticara a la hermana del legislador, María Emilia Soria -intendente de General Roca-, por su gestión en medio de la emergencia desatada por los múltiples focos de incendios que azotan a la Patagonia.

En medio del debate por el proyecto de ficha limpia en la Cámara de Diputados, durante su exposición por el tratamiento de cuestiones de privilegio, Soria denunció: “La diputada Villaverde está implicada en causas también de narcotráfico”. Y sentenció: “No es casual lo que estoy diciendo, el exmarido de Lorena Villaverde está detenido por causa de narcotráfico y la diputada de mi provincia, lamentablemente no sé que pensaban los rionegrinos, también está implicada en denuncias penales por estafas en su localidad”.

Inmediatamente, comenzaron a escucharse los gritos de Villaverde en contra de las declaraciones de Soria en el recinto. “Si por una opinión de una intendente de la Argentina que, como tantos otros, se siente abandonada por este Gobierno, que no hace nada, no apaga incendios, no hace obra pública, no hace nada, se va a poner así...”, dijo el legislador de UxP y concluyó: “Si van a tirar carpetazos traten por lo menos de exhibir su propia historia porque venir acá a montar el escenario, el acting para Clarín y La Nacion de ficha limpia cuando están recontrasucios... No todos obviamente, a mi no me gusta generalizar. Gracias, Presidente, ya le respondí a la diputada del narcotráfico”.

El cruce entre Martín Soria y Lorena Villaverde en medio del debate por Ficha Limpia

La palabra de Villaverde

Antes de que el exministro de Justicia de la Nación tomara la palabra, la libertaria había utilizado su cuestión de privilegio para referirse a la hermana de Soria y actual intendenta de General Roca, María Emilia Soria. “Esta cuestión de privilegio, señor Presidente, va dirigida a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, nos indigna la irresponsabilidad y la caradurez. Pareciera que ella ya arrancó el modo campaña”, afirmó.

Y continuó, en la misma línea: “Más allá de la sensibilidad que uno entiende que debe exigirle y debe tener un funcionario en momentos de tanta tristeza, como si esto fuera poco, ella manipulaba permanentemente el siniestro que nos aqueja a todos los rionegrinos”.

A la vez, le hizo un llamado de atención: “Sería bueno poder llamarle la atención porque tiene una desfachatada falta de memoria. Me pregunto si se olvidó cómo el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, financiaba económica, política y logísticamente a toda esta banda de criminales, que usaron la bandera de los pueblos originarios para practicar el terrorismo. Y no nos olvidemos de un nombre fundamental porque estaba a la cabeza de todo esto: María Magdalena Odarda, que lo dirigía. Cinismo total le corre por las venas a la intendenta de Roca”.

Luego de asegurar que lo que aumenta la indignación de los rionegrinos es que se trata de incendios que pudieron haber sido evitados de no haber existido “la mano intencional y criminal de algunos terroristas que con el anterior gobierno tenían el total permiso para actuar así”, según sus palabras, arremetió directamente contra su colega de UxP. “Por supuesto que, al contrario de lo que dijeron muchos y especialmente el exministro de Justicia de la Nación kirchnerista, el diputado Martín Soria, no promovieron, ni generaron, ni reformaron. Por el contrario, cajonearon cualquier instrumento que hiciera frente a este tipo de siniestros y sus consecuencias”, concluyó.

LA NACION

Temas Cámara de Diputados