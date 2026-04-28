Cuándo se presenta Manuel Adorni en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, romperá el silencio tras un mes de investigación penal sobre su patrimonio cuando presente el informe de gestión ante el Congreso.

Tal como informó LA NACION, dará “un discurso institucional de poco más de una hora” que tendrá como “foco los logros económicos y la estabilidad macro” del Gobierno, además de “las reformas hechas y las pendientes”.

Estará acompañado por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general Karina Milei. Junto a ellos también estará el Gabinete completo. La idea es darle un respaldo total, no solo de la cúpula libertaria.

Los hermanos Milei y Manuel Adorni, en el Congreso Soledad Aznarez

El informe de Adorni se dará a cincuenta días del comienzo de una serie de revelaciones sobre sus viajes y patrimonio que derivaron en una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. Y a más de un mes de su última conferencia de prensa.

Cuán se presentará Adorni

El ministro de coordinador dará su informe de gestión este miércoles a partir de las 10.30.

Tras ofrecer ese discurso de una hora centrado en la economía, Adorni deberá enfrentar tres tandas de preguntas de los diputados de la oposición. Cerca del funcionario evitaron adelantar si el jefe de Gabinete responderá las preguntas no solo sobre su patrimonio, sin también sobre el resto de las causas judiciales que jaquean al Gobierno, como las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) o la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA.

Las autoridades de la Cámara baja, encabezada por Martín Menem, estiman que la sesión durará al menos seis horas.

Preparación

Adorni trabaja desde hace semanas en el armado del discurso y en las respuestas a las 4800 preguntas que le adelantaron los diputados. Para el Gobierno, son “menos de la mitad”, porque “muchísimas están repetidas”, indicaron.

Manuel Adorni Soledad Aznarez

El funcionario preparó su presentación junto a su círculo de confianza: su jefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez; el secretario de Comunicación, Javier Lanari; el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt, y Federico Esteban Sicilia, nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa, entre otros.

Este lunes por la mañana, Adorni fue al Congreso para ensayar su exposición inicial, con el recinto prácticamente vacío.