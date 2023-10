escuchar

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió este viernes al tenso momento que vivió ayer durante una entrevista televisiva donde se mostró visiblemente molesto por un “murmullo” que se escuchaba detrás de cámara, lo que suscitó varias quejas del dirigente libertario. “Si uno pide respeto, lo tildan de loco”, señaló el economista al justificar su exabrupto.

“La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato”, sentenció Milei por redes sociales en referencia a su contrincante electoral, Sergio Massa, al tiempo que apuntó contra quienes lo criticaron por interrumpir ayer su discurso en vivo y pedir silencio.

“La realidad es que lo que quieren es que nada cambie. Bueno, nosotros vinimos a cambiar las cosas. Pregúntense ustedes de qué lado estan: del lado de los que quieren mantener ese modelo empobrecedor al servicio de los políticos o de los que queremos cambiar abrazando las ideas de la libertad para que Argentina tenga un futuro prospero”, concluyó el candidato libertario.

Las declaraciones de Milei se dan luego de que ayer se quejara con vehemencia por un “murmullo” que escuchaba detrás de cámara, en plena entrevista en A24. Asimismo, a lo largo del programa también llamó la atención su forma de expresarse y algunos de sus gestos, que por momentos distaron de los que exhibe regularmente.

El enojo de Milei

En la entrevista transmitida anoche por A24, el aspirante a la Casa Rosada no pudo disimular su enojo ante una serie de ruidos detrás de cámara e interrumpió su discurso y pidió: “¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando”.

Mientras hacía el reclamo, el libertario miraba de forma intermitente hacia detrás de cámara y hacia el techo, al tiempo que movía las manos, haciendo el gesto de personas hablando. En respuesta a su queja, el conductor del ciclo, Esteban Trebucq, pidió silencio en el estudio y respondió respecto de la situación: “Después fuera del aire te explico”. De esta forma, aludió a lo que más tarde detalló otro periodista que fue testigo de lo sucedido, Carlos Burgueño, quien aseguró en X: “Había paro sorpresivo de trabajadores y en el momento en que se saca había 10 personas que entraban al estudio y otras tantas que se iban. Es verdad que había ruido. Eso igual no justifica la reacción”.

Tras la intervención de Trebucq, Milei continuó: “Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando (...) Yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado y es muy difícil tratar temas tan complejos con murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto”.

La reacción de Milei rápidamente se viralizó por las redes sociales y sorprendió a algunos usuarios quienes cuestionaron sus expresiones y enojo ante“el murmullo” en el estudio.

