El detrás de escena del lanzamiento de Morales: el rol de Macri, un vice “peronista” y el canje de deuda de Massa

Gerardo Morales repite que el radicalismo tendrá sí o sí un candidato a presidente en las próximas elecciones. Faltan minutos para su lanzamiento cuando el jefe de la UCR y gobernador de Jujuy se recluye en los camerinos del Gran Rex junto a su esposa y su hija.

Se lo nota exultante y aliviado por la convocatoria de referentes nacionales. Afuera lo espera Elisa Carrió, una de sus socias más estrechas en Juntos por el Cambio. Antes de subirse al escenario, el jujeño dice que está convencido de que el partido radical tiene una oportunidad para tener un rol gravitante en la principal coalición opositora y disputarle el liderazgo del espacio a Pro. Pese a que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich parten con ventaja en los sondeos nacionales, Morales cree que la mayoría del electorado aún no definió su preferencia. Es más, dice que sus rivales de Pro están “planchados” hace seis meses en las encuestas, por lo que confía que en sesenta días podrá instalarse en el ring opositor.

Morales olfatea un “fin de ciclo” en la política argentina y un cambio de signo de gobierno. Por eso, remarca que Cristina Kirchner le haría “un favor al país” si se retira porque es “la cabeza de un modelo que ha degradado a la Argentina”. Si bien preserva su visión antigrieta, Morales admite que ya no dialoga con Alberto Fernández y se distancia de Sergio Massa, con quien forjó una relación de amistad. “ Lamentablemente, Sergio se entregó al kirchnerismo, está perdido para la causa” , afirma en una charla con LA NACION y otros medios. Mientras que Larreta coquetea con la chance de tenerlo en la fórmula, él dice que puede liderar la boleta. Y sorprende cuando desliza que podría acompañarlo “un peronista”. ¿Piensa en Juan Schiaretti?

Morales se prueba el traje de candidato a presidente y arroja definiciones sobre su plan de gobierno. Su prioridad es “restablecer el orden” en las calles y el Estado. Alerta sobre la agudización de la inflación y el peso de la herencia de Massa. Consultado por este medio por el canje de la deuda pública que hizo el ministro de Economía, Morales avisa: “Vamos a reperfilar todo, obviamente. Vamos a ver qué nos dejan. Estamos preparados: tenemos programa monetario y financiero”.

Gerardo Morales lanza su candidatura en el Gran Rex Prensa UCR

El titular de la UCR, cuyo principal referente económico es Eduardo Levy Yeyati, ratifica que aspira a “unificar el tipo de cambio”. “No vamos a hacer la gran [Domingo] Cavallo que le hizo a Alfonsín. No queremos generar corridas ni nada por el estilo, pero vamos a llegar y vamos a tener que rediscutir y reperfilar todo, porque vamos a tener que poner en marcha nuestro plan, que va a tocar lo macro y el frente productivo”, aclara. Además, se compromete a “terminar con los privilegios de la política”.

Morales se cuida de no atacar a Mauricio Macri, a quien acusó públicamente de haber organizado la foto de Bullrich con radicales en la fiesta de la Vendimia en Mendoza para dividir a la UCR. “Macri no es Cristina, no son iguales”, señala. Y recuerda que el fundador de Pro es un expresidente cuyo paso por la gestión nacional tuvo aciertos y errores. Tampoco ataca a Facundo Manes, su competidor en el universo radical, quien mantiene su aspiración a disputar la Presidencia. El jefe del radicalismo insiste en que ambos deberían competir en una interna abierta, una opción que el médico rechaza de plano. Es que Morales considera que domina la estructura territorial de la UCR en todo el país. Su alianza con Martín Lousteau, líder de Evolución Radical, es clave. Por eso, una de las prioridades del jujeño es que Macri no interfiera en la pelea por la sucesión de Larreta en la Ciudad. Tampoco quiere que Omar De Marchi (Pro), socio del jefe porteño, fuerce una ruptura en Mendoza, territorio de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, detractores de Morales.

El plan de Morales

Ante un panorama electoral incierto por la escalada inflacionaria, Morales confía en mejorar su posicionamiento y crecer en los sondeos dado que su figura aún tiene un alto nivel de desconocimiento, sobre todo, en el conurbano. Visualiza un escenario de paridad en JxC y considera que Larreta y Bullrich están a tiro.

En el mapa de internas, Morales mantiene una alianza estratégica con Lousteau en la UCR y se mueve en tándem con Larreta. Cerca suyo dice que su acuerdo con el alcalde no está cerrado y que también tiene coincidencias con Bullrich respecto del plan de gobierno.

Con el jefe de gobierno tiene más coincidencias políticas que programáticas: quieren que la coalición se reconfigure y se convierta en una fuerza de centro para volver a ser una alternativa de gobierno. Ambos apuestan por el diálogo y un discurso antigrieta para sortear la crisis. También coinciden en hacer una autocrítica sobre la gestión de Macri y en incorporar a sectores del peronismo.

Gerardo Morales presenta su candidatura en el teatro Gran Rex Alejandro Guyot - LA NACION