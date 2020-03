Alberto Fernández y Julio De Vido, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en 2007 Fuente: Archivo

Que nunca se llevaron bien fue público y notorio. Pero, tras su regreso al kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández evita hablar del exministro Julio De Vido , liberado en las últimas horas después de dos años en prisión.

Distinta era su actitud en los años posteriores a su renuncia al gobierno de Cristina Kirchner . En una entrevista de julio de 2016, en Canal 9, Fernández se despachó con duras críticas hacia su excolega, a quien señaló como responsable de la corrupción y lo vinculó a José López , por esos días señalado por el escándalo de los bolsos llenos de dólares que intentó esconder en un convento.

"Cuando yo renuncié (en 2008) le pedía a Cristina que aproveche para hacer un cambio integral en el Gabinete. Cuando me preguntó a quién me refería, le dije que a uno de los que me refería era al ministro de Planificación. Porque habían ocurrido una serie de hechos que habían generado un gran desgaste en esa área. Estoy hablando del caso Antonini Wilson , del caso Skanska ", señaló el ahora presidente de la Nación.

Y añadió: "Ustedes se cansaron de escribir que yo en el gobierno enfrentaba a De Vido. Yo lo que enfrentaba era la necesidad de que no caigamos en este tipo de cosas".

Para despegarse de la corrupción que involucró a los funcionarios de Cristina Kirchner del área de infraestructura, dijo entonces que los grandes receptores de obra pública en 2015 no eran los mismos que en el período 2003-2008, cuando él era el jefe de Gabinete.

Además, decía tener "mucho pesar" por casos como el de López. "Nadie que abraza la política se puede sentir cómodo con eso", dijo.