De traje blanco y con una corbata de seda azul, el exministro de Planificación, Julio De Vido , llegó a los tribunales de Comodoro Py esta mañana, en libertad, para notificarse en el Tribunal Oral Federal Nro.1 de la excarcelación dispuesta ayer. Lanzó fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri , así como también al exsecretario de Obras Públicas José López , a quien señaló como parte del "odio y la traición".

"Finalmente la verdad ha triunfado sobre la mentira y la comprensión va triunfando sobre la persecución", dijo en diálogo con la prensa, en el sexto piso de los Tribunales.

"Todas las persecuciones fueron orquestadas a partir del lawfare ", continuó De Vido, quien agradeció a los dirigentes políticos y religiosos que lo visitaron en el penal durante sus 900 días preso y especialmente a su pareja, Alessandra Minnicelli .

De Vido, además, se refirió a la causa por la tragedia ferroviaria de Once, de 2012. "Si hay justicia, la causa Once se va a caer".

De Vido cumplía desde mediados de diciembre con la prisión domiciliaria en su chacra de Zárate. Ayer, como respuesta a un pedido de sus abogados, esa medida fue revocada. A partir de ahora puede moverse sin dispositivos de monitoreo electrónico. Se le mantiene la prohibición de salir del país y su pasaporte será retenido por el Tribunal.

De Vido llegó acompañado por su abogado, Maximiliano Rusconi . Se notificó en el tribunal a cargo de la causa Río Turbio, que lo excarceló, y apuntó contra el gobierno de Macri, al que consideró responsable por su detención.

"Esta libertad se la debemos a la voluntad soberana del pueblo argentino", dijo De Vido, y repitió que en la Argentina hay "presos políticos". Dijo que iba a nombrar a tres casos de "presos políticos" y nombró al exvicepresidente Amado Boudou , al dirigente de Miles Luis D'Elia y a la dirigente jujeña Milagro Sala .

Al ser consultado por el caso de quien trabajó bajo su órbita, y a quien encontraron con bolsos con 9 millones de dólares, José López, De Vido dijo: "No es preso político, es parte del otro lado de la grieta, del odio y de la traición, y del macrismo". López declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos y apuntó contra De Vido como uno de los organizadores del entramado de corrupción revelado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno .

De Vido fue condenado a una pena de cinco años y ocho meses de prisión por estafa, un delito de corrupción, en el marco del juicio por la tragedia de Once , pero esa condena no está firme porque está pendiente una resolución de la Cámara de Casación. Por eso, el exfuncionario no cumple la pena impuesta. Sobre esa causa, De Vido dijo a la prensa: "Si hay Justicia, la causa Once se va a caer".

Ayer, apenas unas horas después de que se conoció el fallo que le concedió la libertad a De Vido, los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once emitieron un comunicado que expresó lo siguiente: "Resulta imperioso que Casación resuelva esta situación determinando la responsabilidad del ex funcionario en la muerte de 52 inocentes. En ese momento podremos decir que De Vido es un político preso, que está tras las rejas tras un juicio indubitable . Entonces ya no habrá debate sobre la situación legal de alguien que nos generó un daño irreparable".

De Vido enfrenta, además, el juicio por la causa conocida como "Vialidad", donde comparte el banquillo de los acusados con la vicepresidenta Cristina Kirchner , por la adjudicación de obras viales al empresario patagónico Lázaro Báez.