Procesan a Julio de Vido y a su esposa por enriquecimiento ilícito

El juez federal Sebastián Casanello procesó al detenido exministro de Planificación Julio de Vido por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito en una vieja causa donde no habría podido justificar 90.000 dólares y un departamento a nombre de supuestos testaferros, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

De Vido está preso en la cárcel de Ezeiza luego de que la Corte confirmó su condena a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos en el caso de la tragedia de Once; y enfrenta otra condena a cuatro años por fraude por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, además de una pena de cuatro años también por fraude en la compra de gas natural licuado.

Alessandra Minnicelli, mujer del exministro Julio De Vido Archivo

De Vido está siendo investigado ahora por el caso de los Cuadernos de las Coimas, donde está acusado de recibir bolsos con dinero.

Este caso había sido investigado por el fiscal Carlos Stornelli y los jueces Octavio Aráoz de Lamadrid, Luis Rodríguez y luego, en 2023, el exministro fue indagado por Julián Ercolini.

Ahora Casanello resolvió su situación procesal y lo procesó con su esposa, Alessandra Minnicelli. Fueron embargados por 998.000.000 de pesos cada uno.

El procesamiento se extendió a Susy Inés Bello Knoll, el español Juan Manuel Sebastián Pérez y Raquel Irene Flanzbaum,

De Vido está acusado de haber “incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública”.

Casanello sostuvo que no pudo acreditar dinero en efectivo, máxime cuando Minnicelli no tenía ingresos. Y también faltaban sus declaraciones juradas de bienes de 2000 a 2003.

Uno de los bienes que aparecen en el centro de las sospechas es un departamento sobre la Avenida Del Libertador al 2200, que supuestamente de Vido alquilaba, pero que se sospecha estaba a nombre de sus testaferros.

Casanello embargó ese inmueble de Avenida del . Libertadr 2275/2277, piso 10, la baulera y la cochera. Fue comprado entre 2007 y 2009 mediante una sociedad que buscó ocultar a sus dueños,

Estaba registrado a nombre de Uni-Vite Argentina S.A pero De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018. Estuvieron allí hasta marzo de 2023, cuando el departamento fue vendido.

El juez Casanello se sorprendió de que la venta no fuera objetada, máxime cuando había sospechas de que era simulada, por lo que llamó a indagatoria a los supuestos testaferros que figuraban como dueños y a los compradores del inmueble en 2023.

La valuación oficial determinó que el departamento tenía un valor de entre 600.000 y 660.000 dólares en 2007, y de entre 670.000 y 730.000 dólares en 2012, aunque en la operación figura el 50 por ciento de esas sumas.

Casanello habló de “una larga cadena de indicios interrelacionados y concomitantes” que otorgan solidez a la hipótesis del enriquecimiento ilícito, al considerar que los fondos utilizados para adquirir la sociedad y, de forma indirecta, el inmueble, habrían provenido del propio exfuncionario.

La investigación por enriquecimiento ilícito se mantuvo viva y fue un leading case. Primero, el caso fue sobreseído en 2009 por el juez Aráoz de Lamadrid, la Sala I de la Cámara Federal confirmó ese fallo y el fiscal Germán Moldes no lo apeló. Sí lo hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de Manuel Garrido, luego diputado.

La apelación fue desestimada primero por la Cámara Federal y luego por la Cámara de Casación Penal, por entender que esa Fiscalía no tenía facultades para hacerlo.

En agosto de 2013, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que legitimó la apelación de la FIA y ordenó el tratamiento de la causa por parte de la Cámara Federal.

Así es que el 18 de julio de 2014, la Sala I de la Cámara confirmó el sobreseimiento de los imputados. Ese fallo apelado y la Cámara de Casación Penal lo revocó y ordenó continuar con la investigación.

Casi 20 años después de que se iniciara el expediente, De Vido fue indagado y ahora, finalmente, procesado.