El día después del error: cuál fue la reacción del funcionario británico que negó el saludo a la funcionaria de la embajada argentina

En la solemnidad que el clima requería, Alejandra Viggiano Marra marcó su ingreso a la Abadía de Westminster. La diplomática de carrera acompañaba a su marido, Javier Figueroa, el embajador argentino en el Reino Unido, durante el funeral de Estado de la reina Isabel II, cuando vivió un error de protocolo que dio vuelta al mundo: le negaron el saludo al ingresar a la iglesia.

El hecho se dio mientras el matrimonio ingresaba a la Abadía, junto a cientos de dignatarios invitados. En las puertas de la iglesia anglicana, un hombre –Alistar Harrison, Marshall del Cuerpo Diplomático- saludaba con apretón de manos a los asistentes. Alessandra Viggiano Marra extendió su mano en busca de retribución en el saludo, pero el gesto nunca llegó. La diplomática, captada por las cámaras de la BBC con su brazo extendido en el aire se convirtió en protagonista de un gaffe de protocolo.

“Me empezó a sonar el celular adentro de la Abadía”, contó Viggiano Marra, en diálogo con LA NACION. “La escena se vio en todo el mundo”, dijo, y aseguró: “Trato de no prestarle mayor atención al tema. Me llamó un montón de gente en solidaridad como si me hubiera pasado algo muy dramático, pero no lo estoy viviendo tan así”.

Al ser consultada por si Harrison se comunicó con ella para disculparse por el episodio, Viggiano Marra confesó que, si bien llamó a su marido -el embajador Figueroa- no habló directamente con ella. “Me pareció un poco extraño, porque también soy diplomática. Pero me pongo en su lugar y ya bastante vergonzante es tener que llamar al embajador y tener que pedir disculpas”, señaló.

Y continuó: “Él estuvo muchas veces en la residencia, y también estuvo presente cuando Javier [Figueroa] presentó cartas credenciales ante la Reina Isabel II el año pasado”.

Por decisión del Gobierno nacional, la embajada argentina en el Reino Unido fue la representación del país en el funeral de Estado de la reina Isabel II. “Esto es lo que tiene nuestra carrera, de repente estás viviendo la historia”, señaló Viggiano Marra, quien definió a la monarca como “una líder política que fue el emblema de la unión de un país, un sentimiento colectivo muy fuerte”. “Vivir eso es muy movilizante en todo sentido”, resumió.

Sobre el rey Carlos III, Viggiano Marra evaluó: “La gente le pone mucha expectativa a su interés en el medio ambiente, que podría ser una fuerza para el bien en ese sentido. Me parece que tiene todo para construir su personalidad como rey con factores positivos”.

Y resaltó: “Su madre estuvo 70 años... Hay que darle tiempo para ver qué construye”.

Cultura argentina en el Reino Unido

Desde su desembarco en la embajada argentina en el Reino Unido, la diplomática de carrera Viggiano Marra se desenvuelve en el cargo de ministra de Cultura. “Es insertar un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra trayectoria vital, de nuestras experiencias. Todo lo que nos une, porque ahí no hay grieta”, definió, y agregó: “Se trata de llevar y mostrar el talento, y el británico que lo viene a ver viene a ver un objeto de diseño. No está esta cuestión antinómica. La experiencia es de corazón a corazón. La cultura tiene eso”.

En este sentido, al ser consultada por si la cuestión Malvinas no pesa en lo cultural, Viggiano Marra lo negó. “Para nada”, aseguró, y explicó: “Así como nosotros como pueblo tenemos, por ejemplo, influencia del rock británico o en expresiones deportivas, en la academia hay muchísimos profesores argentinos radicados acá, que dan clases en la universidad. Eso genera mucha vinculación, una gran red de contactos y conocimientos”.

Viggiano Marra, en la misma línea, destacó la influencia del cine argentino. “Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, participa de la Competencia Oficial del 66° BFI London Film Festival, y nadie está pensando en Malvinas. La cultura es un puente muy profundo, junta la emoción, con la experiencia, con el talento, entonces no está esa tensión”, observó.

Así, la funcionaria definió al ministerio de Cultura dentro de la embajada como una suerte de terreno neutral en cuanto al conflicto entre países. “La cultura es un factor de unión entre los dos países, de empatía”, continuó, y aseguró: “Así, la cultura se vuelve una especie de Suiza en la embajada. La sección cultural es importante dentro de la embajada y es una parte importante del vínculo. Hay mucha presencia y eso trasciende”.