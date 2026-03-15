El disco rígido cargado con información sensible que estuvo bajo llave y ahora pone en jaque la estrategia del Gobierno

El registro de los múltiples contactos del trader Mauricio Novelli con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo -antes, durante y después del tuit presidencial que le dio vida pública a la moneda virtual $LIBRA-, junto con otra información sensible como chats y geolocalizaciones, permanecía hasta este viernes guardado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, dentro de un disco rígido externo al que solo tenía acceso el juez.

Pero el contenido de ese disco rígido, extraído de los dispositivos de Novelli, fue liberado el viernes por la mañana a todas las partes del proceso que se acercaron con un pendrive en la mano al juzgado de Martínez de Giorgi en Comodoro Py. Y, de a poco, comenzó a hacerse pública información que, cuanto menos, pone en crisis la estrategia comunicacional del Gobierno sobre el tema $LIBRA.

En la causa, el trader Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy son investigados bajo la hipótesis de haber oficiado de nexo entre el creador del activo, Hayden Mark Davis, y la cúpula del poder libertario. Constituirían la “pata local” de la investigación. El vínculo de ambos con Javier y Karina Milei no estaba bajo controversia; se remonta al menos a 2021, y de él hay distintas muestras: Milei, por caso, fue profesor en la escuela de trading que dirige Novelli.

NW traders, la escuela donde dio clases el Presidente

Lo que refuerza el registro de llamados que la Justicia tiene entre sus manos -y desde el viernes también las partes- es la hipótesis de que el Presidente y su hermana Karina estuvieron involucrados en el lanzamiento del activo que dejó un tendal de damnificados y quedó sospechado de estafa. El horario de los contactos entre Novelli -que se encontraba con Hayden Davis en los Estados Unidos- y los hermanos Milei daría cuenta de que estos seguían de cerca los movimientos y que, contrariamente a lo que luego diría el Presidente, sí estaban al tanto de los detalles del proyecto.

Los llamados son apenas una parte del material, que incluiría también geolocalizaciones, fotos, archivos, chats y otros intercambios. Por estas horas, las querellas, es decir, quienes fueron acreditados por la Justicia como damnificados en la maniobra investigada, están abocados a analizar esa montaña de datos, que pesa unos 40 gigabytes, señalaron las fuentes.

Ni Javier Milei ni su hermana Karina cuentan con la representación oficial de un abogado en la causa, por lo que todavía no tienen acceso formal al expediente.

El camino de la información

El recorrido de esa información -que ayer comenzó a conocerse de a retazos y que pone en jaque la estrategia que el Gobierno mantuvo hasta ahora en el caso- comenzó a mediados de noviembre, cuando expertos del Ministerio Público Fiscal enviaron a la fiscalía de Eduardo Taiano un informe preliminar con datos de los peritajes realizados en dispositivos electrónicos que la Justicia secuestró en marzo del año pasado, en una serie de allanamientos realizados en domicilios ligados a Novelli y su socio Terrones Godoy.

Los contactos son el resultado de un allanamiento ordenado por el fiscal Taiano en marzo del año pasado Archivo

En esa primera entrega ya había un rastro de presuntos borradores de acuerdos confidenciales que tenían como eje central la formalización de una “asociación indirecta con el Gobierno de Argentina” para monetizar la imagen del presidente Javier Milei, tal como contó este medio.

Sin embargo, ese material, pese a formar parte del expediente, no estuvo siempre al alcance de las partes, lo que motivó cuestionamientos y quejas de las querellas. Parte de la información fue puesta en reserva por el fiscal Taiano, para la realización de un “trabajo interno”, según sostuvo en un escrito reciente.

El 13 de enero de este año, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DATIP) completó el envío del material al remitir los anexos digitales a través de la “nube” del Ministerio Público Fiscal (MPF). Pero el volumen de la información impidió que pudiera descargarse correctamente.

Tras varios intentos fallidos, la DATIP optó por enviar el material de manera física a la fiscalía, en un disco rígido externo. El dispositivo fue encriptado con un software especial y protegido con una contraseña, que fue entregada en un papel junto con el aparato, el 4 de marzo.

El juez Martínez de Giorgi recibió luego ese disco desde la fiscalía de Taiano. Por disposición del juez, quedó resguardado bajo llave en la caja fuerte de la secretaría del juzgado.

Ese material, que hasta entonces solo estaba bajo custodia del tribunal, y era reclamado por las querellas, fue puesto a disposición de todas las partes el viernes por la mañana. Por la tarde, comenzaron las primeras revelaciones.