El editorial de Jony Viale: “El último mes fue de barrabasadas”

Luego de estar alejado de los medios mientras se recuperaba del coronavirus, Jonatan Viale volvió a LN+, donde contó que, en estos 30 días de cuarentena, anotó las frases que más le llamaron la atención de la dirigencia política argentina.

Tras repasar dichos como los de Carlos Zannini (“Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”) o la de Emilio Pérsico (“La cultura de vivir del Estado es muy mala”), el conductor concluyó, como síntesis de ese camino discursivo, en lo dicho por Alberto Fernández sobre la presencialidad en las escuelas. El Presidente había dicho: “Los que abren las escuelas están jugando con fuego, y van a terminar quemando a la gente”.

“No es la primera vez que lo dice, pero hasta ahora no había tan brutal; está a un milímetro de tratar a Rodríguez Larreta de ‘criminal’; de ‘negacionista’”, señaló Viale y recordó lo que dijo la senadora nacional Ángeles Sacnun en las últimas horas, cuando aseveró: “La presencialidad en las escuelas es una discusión menor. No me parece que sea la centralidad política”.

Editorial de Jony Viale del 7 de junio.

Ante esto, el conductor de LN+ siguió con ironía: “Ir a la escuela es una discusión menor; educarse una discusión menor; leer es una discusión menor; que los chicos vean a sus amigos es una discusión menor; organizar nuestras vidas es una discusión menor”.

A continuación, Viale mostró los datos de los contagios en las aulas. “En más de dos meses de clases se contagió el 0,9% de los estudiantes y el 4,6% de los docentes”, subrayó.

“¿Te das cuenta la cantidad de barrabasadas y contradicciones morales que se dijeron en los últimos días? ¿Qué está pasando con el país mientras los funcionarios hablan? El 2020 concluyó con una pobreza del 45,3%; son 20,5 millones de pobres. Además, la pobreza infantil (menores de 14 años) cerró en 2020 en 62,9%; o sea, en la Argentina hay 6.800.000 chicos pobres. Y por último, en el conurbano bonaerense el 54% de la población es pobre”, detalló.

LA NACION