El apodo secreto que el príncipe Carlos le puso a Meghan Markle

Al parecer, Meghan Markle nunca fue del todo aprobada por la familia real. Así lo confirma el apodo con el que el príncipe Carlos la llamaba en secreto. De acuerdo con una comentarista de la realeza, Christine-Marie Liwag Dixon, el heredero al trono le decía “Tungsteno”.

Liwag Dixon lo contó en el programa The List. “Meghan Markle no lo tuvo fácil desde que se unió a la familia real. No solo la prensa la ha acosado implacablemente, sino también el propio entorno de Harry la hizo sentir lejos de la protección y seguridad de su casa”, indicó el especialista en realeza.

Meghan Markle hace una aparición en el documental Apple TV+

Mientras tanto, consultado sobre el Megxit, señaló: “Es posible que (esta situación) haya sido una de las razones por las que los Sussex escaparon como miembros de la realeza: el entorno no era bueno para su salud mental”

Respecto del apodo que le puso Carlos, señaló que la llamaba así porque, según analizó el especialista, “ella es tan dura e inflexible como el tungsteno, que es el metal más fuerte de todo el planeta”.

LA NACION