El Ejército presentó una denuncia por pintadas por los desaparecidos en la XII Brigada de Posadas

Con las consignas “Fuera Milei y Trump” y “Son 30.400”, en alusión al número de desaparecidos durante la última dictadura militar, aparecieron pintadas y leyendas intimidatorias en las puertas y portones de ingreso del Comando de la XII Brigada de Monte del Ejército en Posadas, en la jornada en que se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976. Por tal motivo, las autoridades militares presentaron una denuncia en la Policía Federal.

Según informaron fuentes castrenses a LA NACION, la sede de Posadas fue la única dependencia del Ejército en la que se registraron pintadas y expresiones de protesta durante las marchas que realizaron este martes organizaciones de derechos humanos. En las primeras horas del día, además, aparecieron estampadas otras leyendas en las vallas de seguridad colocadas preventivamente en el Comando de la VI Brigada de Montaña de Neuquén, horas antes de las protestas.

Ante una consulta de LA NACION, en el Ejército informaron que no se dispusieron refuerzos en los controles, ni una vigilancia extra en ninguna unidad de la fuerza en todo el país. “Fue un día feriado normal, en cuanto a los servicios de guardia”, se explicó.

La sede del Comando de la VI Brigada de Montaña apareció con un vallado de seguridad, sobre el cual se escribieron leyendas y pintadas Diario Rio Negro

La XII Brigada de Monte, localizada en el centro de Posadas, es un comando que tiene a su cargo todas las unidades del Ejército en territorio de Misiones y de Corrientes. “Sufrieron pintadas algunos lugares del perímetro exterior, como paredes y portones, con consignas sobre los desaparecidos”, se explicó.

Allí tienen su asiento los regimientos de Infantería 18 y 30, el Grupo de Artillería 12, el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 12, una compañía de Ingenieros, otra de Ingenieros de Construcciones y otra de Comunicaciones.

Por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon hacia la plaza 9 de Julio. Entre otras agrupaciones, participaron la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, Libres del Sur y la Red de Salud Mental Comunitaria.

Las pintadas incluyeron intervenciones con las imágenes de los pañuelos blancos que identifican a las Madres de Plaza de Mayo.