En medio de la crisis y la elevada deuda renunció el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas

Con apenas dos meses de gestión, deudas millonarias en el organismo y cortes de prestaciones en todo el país, presentó su renuncia el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), general de brigada Sergio Maldonado. Aunque el militar adujo motivos personales habría influido en la decisión la conflictiva situación de la entidad, que en los últimos dos años acumuló una deuda cercana a los $212.000 millones y prestaciones interrumpidas.

Se trata de la primera baja relevante del equipo de funcionarios del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien el 4 de marzo pasado nombró a Maldonado al frente del directorio de la obra social, compuesto por representantes de las fuerzas.

Hace dos semanas se informó que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea habían comenzado a regularizar el pago de contribuciones patronales que se derivan a la obra social, una suma cercana a los $80.000 millones (equivalente al 40% de la deuda), lo que ayudaría a regularizar las deudas de la entidad.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, en la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) Ministerio de Defensa

Según pudo saber LA NACION, en las Fuerzas Armadas no ocultan su malestar por la decisión de que la millonaria deuda se comenzara a cubrir con recursos del presupuesto de las propias fuerzas. Las voces críticas atribuyen la crisis de la obra social a la mala gestión de las autoridades de la entidad designadas por el poder político en los últimos dos años.

“Se buscan excusas para sacar fondos del presupuesto militar más magro de la democracia”, lamentaron voces castrenses.

Ante la renuncia de Maldonado, el ministro Presti impulsa la designación de un oficial superior en actividad para la conducción de OSFA, anticiparon fuentes de la obra social a LA NACION. “La decisión responde a la necesidad de consolidar una obra social saneada, moderna y con una conducción alineada a la realidad y dinámica del personal en actividad, en esta nueva etapa del sistema de salud de la familia militar”, explicaron voceros de la entidad.

Se mantienen como miembros titulares del directorio, en tanto, el general de brigada Omar Horacio Domínguez, el capitán de navío retirado Gustavo Rubén RIVAS y el comodoro Juan Carlos Ruiz Pringles, todos retirados.

La entidad

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) fue creada en febrero pasado por el decreto 88/2026 del presidente Javier Milei, que dispuso el desdoblamiento del anterior Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), el cual reunía también a los efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura.

Persisten reclamos en la obra social de los militares, antes conocida como Iosfa

Con la separación, la Obra Social de las Fuerzas Armadas tiene un plantel de 343.000 afiliados, correspondientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffseg) contará con 187.000 afiliados, surgidos de la Gendarmería y la Prefectura.

Según se explicó, la deuda de la obra social se acumuló porque las Fuerzas Armadas realizaban los aportes y contribuciones sobre el salario en blanco, sin tener en cuenta otras sumas remunerativas que formaban parte de las remuneraciones, lo que generó el monto que –se anunció- iba a ser derivado a la obra social. “Con ese error que ahora se corrige se cubren las pésimas gestiones de Oscar Sagás y Roberto Fiochi en Iosfa, en los dos años de gestión del entonces ministro Luis Petri”, advirtió una fuente de la entidad.

Como publicó este diario, en varias zonas del país se mantiene la crisis y se registran pocos cambios. “El panorama continúa siendo complejo y seguimos sin prestaciones básicas. En el hospital local están dando turnos a 40 días –antes no se conseguían- y hay atención en consultorios, previo cobro de un copago de $18.000. Las atenciones de urgencia cuestan $38.0000 la consulta, lo mismo que para las personas sin cobertura social”, explico hace un par de semanas un oficial retirado en Mar del Plata, donde se asientan principalmente unidades de la Armada, pero también del Ejército y la Fuerza Aérea.