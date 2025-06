El embajador argentino ante la OEA exigió al chavismo la liberación del gendarme Gallo y acusó al régimen por delitos de lesa humanidad

WASHINGTON.- En un duro discurso ante la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Antigua y Barbuda, el embajador argentino Carlos Cherniak volvió a reclamar a Venezuela la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado por las fuerzas chavistas el 8 de diciembre pasado, y denunció al régimen de Nicolás Maduro de cometer “delitos de lesa humanidad”.

“Una vez más exigimos la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y de todas las demás personas ilegalmente detenidas, garantizando su integridad física y psíquica. No podemos, por una parte, condenar la desaparición forzada de personas en términos generales y no decir nada frente a tamaña violación sistemática de los derechos humanos”, dijo Cherniak, diplomático de carrera que fue designado para el cargo en marzo pasado, en reemplazo de Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo.

Hace dos días, el nuevo secretario general de la (OEA, Albert Ramdin, había señalado ante una consulta de LA NACION que el organismo continental evaluaría con los Estados miembros la detención de Gallo, y que había discutido el asunto con el canciller Gerardo Werthein.

En su presentación en Saint John, capital de Antigua y Barbuda, Cherniak afirmó que el régimen venezolano “recurre a la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros bajo acusaciones falsas infundadas, enmarcadas en un plan sistemático de represión y terrorismo de Estado, cometiendo delitos de lesa humanidad”.

“Venezuela no está hoy en esta sala, como tampoco Cuba y Nicaragua. Pero esta ausencia no nos debe confundir porque sí están presentes las millones de voces de esas naciones hermanas que nos interpelan en nombre de la libertad que les fue arrebatada, y lo único que no esperan de esta organización es el silencio”, añadió el embajador, al criticar a otros dos regímenes de América Latina.

Cherniak sostuvo que la “perpetuación de regímenes dictatoriales” en el continente transgrede los principios más elementales de la voluntad popular, y que “las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder por parte del régimen de Maduro constituye uno de los casos más claros de este flagelo”.

También defendió al opositor Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de julio pasado, que se adjudicó Maduro en medio de denuncias de fraude de la oposición y de decenas de gobiernos de todo el mundo.

“El asedio que sufrió la residencia de la embajada de la Argentina en Caracas y el hostigamiento a los ciudadanos venezolanos que permanecieron allí asilados contravinieron las obligaciones internacionales por parte de quienes se arrogan ilegítimamente el poder en ese país”, recordó Cherniak.

En tanto, en su presentación ante la Asamblea General, el enviado del presidente Donald Trump, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, cuestionó este jueves la razón de ser de la OEA, al sugerir que su existencia pierde sentido si es “incapaz” de abordar con eficacia la crisis en Venezuela.

“Si no somos capaces de responder o remediar una situación en la que un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene esta organización?”, expresó durante su intervención.

La postura sobre el país gobernado por Maduro es uno de los temas que más han dividido a la organización continental en los últimos años.

En una entrevista con la agencia EFE, publicada el lunes, Ramdin indicó que apostaba por abrir un “diálogo” con el gobierno y la oposición de Venezuela, y evitó entrar en discusiones sobre si el país “es una dictadura o no”.

“Para mí dialogar es un principio básico. No voy a discutir sobre si es una dictadura o no. Para mí es importante que si hay un problema sobre democracia y elecciones tratemos de resolverlo para que haya estabilidad política en el futuro. Solo decir que es una dictadura, ¿y después? Necesito soluciones“, dijo.