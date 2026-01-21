Por pedido de la Argentina, se debate en la OEA la situación de los presos políticos del chavismo

WASHINGTON.− Un día después de la visita de la líder opositora venezolana María Corina Machado a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en esta capital, el Consejo Permanente del organismo continental debatirá en la sesión de este miércoles, a pedido de la misión argentina, la situación de los presos políticos del régimen chavista, que en los últimos días concretó por lo menos 145 liberaciones ante la presión de Estados Unidos.

A la solicitud hecha hace una semana por la misión permanente de la Argentina ante la OEA, encabezada por el embajador Carlos Cherniak, se sumaron Paraguay, Antigua y Barbuda, Perú y Costa Rica, y si bien no se espera una resolución del organismo al respecto, sí se busca que gane visibilidad la “situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela”. La sesión comenzará a las 10 (hora local, las 12 en la Argentina).

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak. Juan Manuel Herrera

En la nota que elevó ante el Consejo Permanente, la misión argentina indicó que busca “recibir una actualización por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la relatora para Venezuela, Gloria Monique de Mees, y del relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención y combate a la tortura, Edgar Stuardo Ralón Orellana”.

El gobierno argentino sigue de cerca la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, y si bien en la Casa Rosada sostienen que no tienen “información fehaciente” sobre el caso y cuándo podría concretarse su liberación, también demuestran confianza en las gestiones que realiza la Casa Blanca con el régimen de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. También se encuentran detenidos los argentinos Germán Giuliano, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.

Este martes, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca por el primer año de su segunda gestión, el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Rodríguez liberó a “muchos presos políticos” y que acordaron que “dejarán salir a la mayoría de ellos”.

El presidente Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 20 de enero de 2026, en Washington. Mark Schiefelbein - AP

En tanto, Machado fue recibida el martes por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para abordar la situación de los presos políticos −la ONG Foro Penal estima que aún quedan 775− y las vías para que Venezuela “avance hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad” tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado en un sorprendente operativo de las fuerzas norteamericanas.

“Sostuvimos una muy productiva reunión. Coincidimos en la absoluta necesidad de priorizar el bienestar y los derechos de los venezolanos e iniciar sin demora la reinstitucionalización democrática de la nación [...]. No hay transición con represión y presos políticos. La garantía de una transición sostenible es que en el centro de todo esté la gente”, señaló Machado a través de un comunicado en sus redes sociales.

Sostuvimos una muy productiva reunión con el Secretario General de la OEA, Sr. Albert Ramdin. En ella, coincidimos en la absoluta necesidad de priorizar el bienestar y los derechos de los venezolanos e iniciar sin demora la reinstitucionaluzación democrática de la nación.



Le… https://t.co/0OJdB2wShq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 20, 2026

Ramdin reafirmó ante Machado que “la OEA está lista para brindar su apoyo en beneficio del pueblo venezolano” y que seguirán “monitoreando de cerca los acontecimientos, en coordinación con líderes de toda la región, para evaluar los siguientes pasos”.

El secretario general de la OEA, un diplomático surinamés, también se pronunció sobre la situación de los presos políticos, y llamó a las autoridades del régimen a que “faciliten, lo antes posible, la liberación total de todas las personas detenidas arbitrariamente”.

“Esto significaría un primer paso hacia una transición” en Venezuela, expresó Ramdin.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA. ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

Si bien el régimen de Rodríguez −quien era la vicepresidenta de Maduro hasta su captura− sostuvo que en los últimos días fueron liberados más de 400 presos políticos, no ofreció una lista detallada. La cifra dista de las 145 liberaciones constatadas por el Foro Penal, que lidera Alfredo Romero.

Machado −quien el jueves pasado fue recibida por Trump en la Casa Blanca− denunció este martes en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”.

María Alexandra Gomez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso político del chavismo. TOMAS CUESTA - AFP

Tras su reunión con Ramdin, la líder opositora afirmó ante la prensa que las autoridades venezolanas “anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre”, y que eso “es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen”.

Machado reclamó que la OEA debe abordar “el desmontaje completo del sistema represivo que, al final, es lo único que le queda al régimen en el poder”.

“No es posible hablar de transición con represión, son dos circunstancias absolutamente contrarias, de modo que hay que luchar por la libertad real y la liberación de los presos políticos”, agregó.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, en Washington. J. Scott Applewhite - AP

De acuerdo a Romero, en tanto, la mayoría de los liberados enfrentan restricciones por parte del régimen, incluyendo órdenes de silencio para no hablar con los medios y registros obligatorios con las autoridades. Otros, añadió, tienen prohibido salir del país.