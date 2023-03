El embajador Vaca Narvaja gestiona en Buenos Aires los negocios con China

escuchar

El lunes, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, llegó al despacho presidencial con dos libros bajo el brazo: una edición en mandarín de El Eternauta, el cómic del guionista Héctor Oesterheld, y un libro político del periodista español Javier García, titulado China, amenaza o esperanza, la realidad de una revolución pragmática.

Efusivo defensor de una ampliación del vínculo comercial con China-hoy deficitario para nuestro país en unos US$ 6000 millones-, y a su paso por Buenos Aires, Vaca Narvaja sostuvo y sostendrá encuentros al máximo nivel del Gobierno. Asistió a algunos de ellos acompañado por empresarios chinos, con un objetivo en mente: aumentar de manera significativa el intercambio comercial con el gigante asiático, en base a exportaciones argentinas como el litio, pero también con compras como los ya controvertidos aviones de caza, una operación analizada por el Ministerio de Defensa que ya fue criticada duramente por la congresista norteamericana María Salazar.

“¿Cómo voy a hablar mal de China? Sería un muy mal embajador si lo hiciera”, se justificó en las reuniones de las últimas horas, siempre defendiendo la posibilidad de ampliar el vínculo diplomático, hoy reducido a cuatro consulados en las ciudades chinas más importantes, un número bastante menor a Brasil, que tiene abiertas diez oficinas consulares en el inmenso territorio chino. Su pragmatismo esquiva, como todo el Gobierno, cualquier crítica a las violaciones a los derechos humanos en China denunciadas repetidamente en los organismos internacionales como la ONU.

Desde fines de febrero, Vaca Narvaja anuda reuniones discretas en pos de conseguir sus objetivos, políticos y comerciales. La semana pasada, el Presidente recibió en la quinta Olivos a Vaca Narvaja, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y dirigentes de la empresa Zijin Mining, encargada de las inversiones en litio en Tres Quebradas. A fin de mes, según confirmaron desde el gobierno catamarqueño, Jalil viajará a China con funcionarios del Ministerio del Interior para continuar afianzando los vínculos y conseguir inversiones en otros rubros agroindustriales, aceitunas y vino.

En sus diálogos, Vaca Narvaja repite que países vecinos como Chile y Bolivia han logrado tener superávit comercial con China gracias al litio, aún cuando éste mineral se encuentre en abundancia, no solo en Catamarca, sino además en Salta y Jujuy, provincias que componen la denominada mesa del litio.

La actividad de Vaca Narvaja incluyó un paso por el Ministerio de Economía. Se encontró con Sergio Massa, para quien prepara un ambicioso viaje a China, previsto originalmente para fines de este mes y postergado por la reunión de la Asamblea Nacional que elegirá al actual presidente Xi Jinping para un tercer mandato consecutivo al frente del país.

Hace un año, el Gobierno anunció la adhesión argentina a la denominada Ruta de la Seda, la apuesta de China por expandir su influencia en cada rincón del planeta. Vaca Narvaja sostuvo hace dos semanas que “Con China tenemos economías muy complementarias, no somos competitivos, entonces todo lo que sea mejorar la infraestructura no solo nos sirve en términos de desarrollo local, sino también para mejorar nuestra conexión con China en términos exportadores, de turismo y de diversas ramas que tienen que ver con la conectividad”. En su agenda también aparece la posibilidad de viabilizar la factibilidad de vuelos de Aerolíneas Argentinas a China vía Auckland (Nueva Zelanda), que reducirían el tiempo de viaje entre ambos países.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al embajador en China, Sabino Vaca Narvaja.

La recorrida del embajador incluyó una visita al titular del Banco Central, Miguel Pesce, que administra el swap de monedas chino, ampliado durante la gestión del Frente de Todos y que reforzó las reservas internacionales del país.

Y tampoco faltó un encuentro con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en cuyo ministerio se analiza la polémica compra de aviones de caza chinos. Desde ese ministerio afirmaron que se trató a “temas de cooperación en materia de Defensa entre Argentina y China”, sin entrar en mayores detalles ni confirmar que la compra de aviones, calificada de “pacto con el diablo” por la congresista Salazar, haya formado parte del encuentro.

Según puso saber LA NACION, Vaca Narvaja comparte el argumento dado por el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, para rechazar las acusaciones de Salazar y defender la eventual operación: el veto de Gran Bretaña a la compra de material bélico que contenga elementos producidos en su país reduce las opciones de aprovisionamiento para la Argentina.

Hasta el 13 de marzo, fecha de su regreso a China, Vaca Narvaja seguirá en su periplo con tono comercial. El viernes, por caso, se verá con José Ignacio de Mendiguren, actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo. Tienen previsto tratar la marcha de la inversión de la automotriz Chery, que fabricará 100.000 autos eléctricos en el país con una inversión anunciada de US$ 400 millones.