El emotivo recuerdo de Horacio Rodríguez Larreta en el Día del Padre

En una fecha en que en la Argentina se celebra tanto el Día de la Bandera como el Día del Padre, el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, usó sus redes sociales para referirse a las dos celebraciones y tras conmemorar la muerte de Manuel Belgrano publicó un video en que recordó a su padre.

“Yo heredé mi pasión por la política de él y mi fanatismo por Racing, las dos cosas”, comienza Larreta en el mensaje grabado, que publicó junto con la frase: “Feliz Día del Padre, viejo. Sé que me acompañás todos los días de mi vida desde donde estés. Te quiero y te extraño”. Luego sigue con una serie de recuerdos de su infancia, de las noches en que su padre trabajaba junto a colegas y él los miraba.

“La palabra más clara es vocación, la heredé de mi viejo pero más del contexto en que me moví, que conocí de chico”, dice el alcalde porteño y tras ello asegura que le hubiera encantado compartir su vida actual con su padre, para que le diera consejos, para que se sintiera entusiasmado por las cosas que hace.

“Pero bueno, no lo tuve, la verdad es que es una gran pérdida para mí. Fue muy duro cuando falleció y también es duro cuando voy avanzando en mi carrera, los desafíos que aparecen, pandemia, no pandemia, lo que sea, todos los desafíos que tenemos… No poder compartirlos con él es difícil, es difícil”, continúa su relato, en el que cuenta asimismo: “En mi casa se hablaba de política todo el tiempo, se vivía, había reuniones… Mi viejo era dirigente desarrollista del MID con Frondizi, con Frigerio, así que se vivía mucha política en mi casa”.

Feliz Día del Padre, viejo. Sé que me acompañás todos los días de mi vida desde donde estés. Te quiero y te extraño. pic.twitter.com/Ddw4pfWHJC — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) June 20, 2021

Larreta en el posteo revela que todas las noches, entre las 7 y las 9, alguien llegaba a su casa para ver a su padre y trabajar. “De chico, desde los 5, 6, 7 años… Me acuerdo de este contexto, de ese mundo de la política alrededor de mi casa siempre”.

En un intento por imaginarse cómo hubieran sido sus días si su padre aún estuviera con vida, Larreta indicó que para él le hubiera dicho que fuera para adelante con sus convicciones: “Seguro hubiera compartido y le hubiera gustado la pasión que yo tengo por lo que hago. Me hubiera gustado compartir más tiempo con él”.

Por último en el video le da un consejo a todas las personas que tienen a su padres con vida e indica: “Si le tengo que dar consejos a alguien que tiene a su padre presente es que le dedique tiempo. Siempre después uno se queda añorando por qué no lo hizo más. Tenemos que ser agradecidos con los padres, cuando fallecen uno siempre siente lo que decía antes, ¿no? Que había que haberles agradecido más, que había que haberle dicho ‘te quiero’ muchas más veces”.

Horacio Rodríguez Larreta (padre) fue un politólogo y consultor económico que militó en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También fue presidente del club de fútbol Racing. Durante la última dictadura militar, estuvo varios días secuestrado. Falleció en abril de 2004.

Mensaje por el Día de la Bandera

Esta mañana junto a @diegosantilli, @FernanQuirosBA, @Soledad_Acunia y estudiantes de la Ciudad participamos del izamiento de la bandera 🇦🇷 pic.twitter.com/Z1VUJtebwq — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) June 20, 2021

