En el oficialismo afirman que “no tiene sentido” hablar con Kicillof ni dialogar con el kirchnerismo en el Congreso

La diputada nacional por La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet sostuvo que “no tiene sentido” que el Gobierno nacional se siente a hablar con el mandatario bonaerense Axel Kicillof y consideró que “no habrá diálogo” con el kirchnerismo si “van a seguir defendiendo a los delincuentes” en el debate de la reforma de Código Penal.

Ajmechet, alineada con la senadora Patricia Bullrich desde cuando estaban en Pro y ahora en LLA, reivindicó de esa manera que la Casa Rosada no convoque a negociar al gobernador Kicillof, pese a que administra la provincia más importante del país; y se mostró partidaria de buscar aliados en el Congreso, a excepción del kirchnerismo.

En declaraciones al programa A Confesión de Parte, que se emite por FM Milenium, Ajmechet fue tajante: “No tiene sentido sentarse en una mesa a dialogar con Kicillof; es perder el tiempo con alguien que se pelea con los hechos”, sostuvo y se quejó: “Es muy difícil conversar”.

Ajmechet antes era de Pro y ahora pasó a LLA Marcos Brindicci

En la misma línea, la diputada libertaria -cuyo bloque pasó a ser la primera minoría en la Cámara baja y buscará construir una nueva hegemonía- dijo que en el debate de la reforma al Código Penal “no habrá diálogo” con el kirchnerismo “si ellos van a seguir defendiendo delincuentes”.

“El que las hace las paga y los buenos son los de azul, como dijo Patricia”, sostuvo Ajmechet a modo de consigna política. La exintengrante de Pro también cargó contra los sindicatos que se oponen a la reforma laboral que impulsa el oficialismo y hacen “un paro preventivo sin saber a qué se están oponiendo”.

Por último, Ajmechet manifestó su rechazo a las distintas formas que utilizaron los diputados para jurar en sus cargos la semana pasada. “Si hay diputados que juran por otro territorio o por una persona condenada, no deberían poder sentarse en su banca. Presenté un proyecto al respecto, basta del circo en el Congreso”, enfatizó.