LA NACION

En el oficialismo afirman que “no tiene sentido” hablar con Kicillof ni dialogar con el kirchnerismo en el Congreso

Así lo afirmó la diputada nacional libertaria Sabrina Ajmechet; en el caso del gobernador, directamente sostuvo que sería “perder el tiempo”

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La diputada nacional libertaria Sabrina Ajmechet
La diputada nacional libertaria Sabrina AjmechetArchivo La Nación

La diputada nacional por La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet sostuvo que “no tiene sentido” que el Gobierno nacional se siente a hablar con el mandatario bonaerense Axel Kicillof y consideró que “no habrá diálogo” con el kirchnerismo si “van a seguir defendiendo a los delincuentes” en el debate de la reforma de Código Penal.

Ajmechet, alineada con la senadora Patricia Bullrich desde cuando estaban en Pro y ahora en LLA, reivindicó de esa manera que la Casa Rosada no convoque a negociar al gobernador Kicillof, pese a que administra la provincia más importante del país; y se mostró partidaria de buscar aliados en el Congreso, a excepción del kirchnerismo.

En declaraciones al programa A Confesión de Parte, que se emite por FM Milenium, Ajmechet fue tajante: “No tiene sentido sentarse en una mesa a dialogar con Kicillof; es perder el tiempo con alguien que se pelea con los hechos”, sostuvo y se quejó: “Es muy difícil conversar”.

Ajmechet antes era de Pro y ahora pasó a LLA
Ajmechet antes era de Pro y ahora pasó a LLAMarcos Brindicci

En la misma línea, la diputada libertaria -cuyo bloque pasó a ser la primera minoría en la Cámara baja y buscará construir una nueva hegemonía- dijo que en el debate de la reforma al Código Penal “no habrá diálogo” con el kirchnerismo “si ellos van a seguir defendiendo delincuentes”.

“El que las hace las paga y los buenos son los de azul, como dijo Patricia”, sostuvo Ajmechet a modo de consigna política. La exintengrante de Pro también cargó contra los sindicatos que se oponen a la reforma laboral que impulsa el oficialismo y hacen “un paro preventivo sin saber a qué se están oponiendo”.

Por último, Ajmechet manifestó su rechazo a las distintas formas que utilizaron los diputados para jurar en sus cargos la semana pasada. “Si hay diputados que juran por otro territorio o por una persona condenada, no deberían poder sentarse en su banca. Presenté un proyecto al respecto, basta del circo en el Congreso”, enfatizó.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”
    1

    Luis Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”

  2. El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16
    2

    El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16: timing, oportunidad y el rol de EE.UU.

  3. El Gobierno intimó a la AFA por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada
    3

    El Gobierno intimó a la AFA por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada

  4. Patricia Bullrich reveló algunos aspectos del proyecto de reforma laboral
    4

    Patricia Bullrich reveló algunos aspectos del proyecto de reforma laboral

Cargando banners ...