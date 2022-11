El enojo de Axel Kicillof durante un acto por la situación carcelaria en la Provincia: “Me tienen un poco podrido”

escuchar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó este viernes su disgusto con aquellos que acusan a los políticos de “liberar presos” y también con relación al reparto de los recursos coparticipables. “Me tienen un poco podrido”, se quejó al encabezar el lanzamiento de la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria, donde lanzó varios dardos contra la gestión de su predecesora, María Eugenia Vidal.

Al comienzo de su discurso y previo a entrar en detalles sobre los alcances de la iniciativa anunciada desde La Plata, Kicillof calificó de “desastrosa” la política de Vidal en materia carcelaria y la acusó de haber agravado las condiciones de hacinamiento en los centros de detención. Sin embargo, aclaró con tono de enojo: “Quien es gobernador o gobernadora no decide quién entra a la cárcel ni quién sale de la cárcel. Eso lo digo porque ya me tienen un poco podrido con esto de que soltamos presos. Bueno, me tienen un poco podrido porque uno lo podría discutir, pero hacer política todo los días con mentiras, acusaciones e inventos ya cansa”.

Después, completó: “Ahora, sí tenemos la potestad de que, dada la cantidad de internos cumpliendo condena, darles el alojamiento. Esa sí es obligación nuestra”.

En línea con lo manifestado, el mandatario bonaerense criticó a la exgobernadora de Cambiemos por la sobrepoblación carcelaria con la que se encontró al desembarcar en el distrito.

“Cuando asumimos, los problemas penitenciarios se expresaban de manera elocuente. Había una huelga que alcanzaba a 16.000 internos, porque les habían dejado de pagar a los proveedores de comida y de remedios; pero lo que no se conocía era la situación de terrible hacinamiento de las cárceles”, sostuvo y añadió: “[La Provincia] contaba al momento de asumir con más de 52.000 internos privados de la libertad y tenía lugar para alojar a 24.000. Esto produjo hacinamiento, pero era mucho más grave. Además había una crisis humanitaria, que tenía que ver con las condiciones en las que los internos transcurrían su privación de la libertad”.

Aunque Kicillof reconoció que la sobrepoblación “existe hace mucho”, planteó que durante el anterior gobierno hubo un “proceso de crecimiento de la población carcelaria absolutamente exponencial”, en el que se incorporaron 16.000 nuevos internos sin el correspondiente incremento de plazas. “Si uno acompaña un proceso así debería llevar adelante las inversiones necesarias, pero durante los 4 años se construyeron 1000 plazas carcelarias. La verdad es que fue una política desastrosa”, lanzó.

A continuación, aseguró que lo ocurrido no solo implicó una “violación de los Derechos Humanos” de los reclusos, sino que además dio como resultado “más reincidencia”. “Cuando en las cárceles no ocurre lo que tiene que ocurrir, que es que se trabaje para que a quienes les toca transitar el encierro luego se reinserten, aumenta la reincidencia”, aseveró.

Nuevas obras y quejas por la coparticipación

Frente al escenario planteado, el gobernador afirmó que eran necesarias “soluciones estructurales” y anunció en ese sentido el avance del Plan de Infraestructura Penitenciaria, que comprende la construcción de nuevos centros de detención y busca promover la reinserción de los reos en la sociedad una vez cumplida su pena.

No obstante, advirtió: “Construir cárceles no es barato, pero mejora la vida de todos los habitantes de la provincia. Por eso quiero agradecerle a Gabriel Katopodis [ministro de Obras Públicas de la Nación] y pedirle disculpas por la insistencia, porque a la Provincia los recursos no le dan para hacer esta expansión”.

Luego, ahondó: “La provincia aporta el 40% de los recursos tributarios o coparticipables y recibimos el 20%. Y sostener la diversidad y la vastedad del territorio es difícil. Hay un tema histórico en infraestructura y estructural que sufrimos. La Provincial tiene que recibir lo que corresponde, porque caso contrario vamos a dejar de permitir que livianamente digan que se vive mal en la Provincia cuando no hay recursos y no hay medios para que se viva mejor en situaciones complicadas. Nos hacemos cargo de esas situaciones, pero también pedimos lo que es justo y lo que tenemos que tener. Si no, las conversaciones y opiniones se vuelven absolutamente falaces”.

Por último detalló que con fondos distritales y la contribución de $18 mil millones por parte del Gobierno nacional ya avanza la segunda etapa del llamado Plan de Infraestructura Penitenciaria.

“En la etapa 1 del plan, que ya está cumplida, se han inaugurado 2436 plazas penitenciarias y también se construyeron hospitales modulares; la segunda etapa, que está en curso, consiste en la construcción de dos grandes unidades y cinco alcaldías: significa la inauguración de 4100 nuevas plazas, que totalizarán prácticamente 6500 [sumadas a las de la etapa 1], las cuales vamos a inaugurar para abril; y hoy se lanza la tercera etapa, con cuatro grandes unidades y 7 alcaidías”, informó.

LA NACION