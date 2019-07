El escrache contra Macri abrió una polémica dentro del kirchnerismo

Para Unidad Ciudadana Córdoba, los protagonistas del video son los "héroes de la jornada" Crédito: Captura de video Facebook Pau Leen

El video en el que tres jóvenes argentinos increpan al presidente Mauricio Macri en Suiza, luego de engañarlo, fue objeto de polémica en las redes sociales. Algunos sectores del kirchnerismo no dudaron de calificar de "héroes" a los jóvenes militantes. Otros, encabezados por el legislador porteño Leandro Santoro, condenaron la maniobra y su impacto en la campaña sobre la clase media. Mientras tanto, se conoció la identidad de los militantes involucrados en el video.

Iván y Sebastián Hossly, dos hermanos cordobeses de ascendencia suiza, protagonizaron el engaño al presidente en Zúrich junto a Paula Goitia, quien en Facebook aparece como Pau Leen. Iván Hossly fue delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba durante el kirchnerismo. Sebastián, por su parte, aparece en las redes como militante de la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados. Goitia trabaja como auditora senior en Panalpina, una empresa suiza.

Con miles de reproducciones en la web y las redes, el video fue objeto de debate. Entre quienes lo celebraron están sus propios protagonistas. Goitia posteó el video en su muro de Facebook, que acompañó con el siguiente texto: "Un orgullo haber engañado al mayor engañador del pueblo argentino!!! Gracias compañeros cordobeses por tanto!!"

La madre de los hermanos Hossly, Marissa Cattaneo, también festejó el escrache protagonizado por sus hijos. "Ellos.donde estén...ponen el pecho. Mis hijos...por su patria.Todo [sic]", señaló en su cuenta personal de la misma red social.

Más tarde, con una imagen de ella ante un aviso en el que se ve a Néstor y Cristina Kirchner en la "esquina Lealtad", agregó: "Para cerrar el día, orgullosa de mis hijos...que desde Zúrich, trabajando.no hablan tanto ...ni insultan.ni amenazan, les mando todos los besos en sus caras de durazno...por ser tan coherentes y hermosas personas [sic]".

Cattaneo, también conocida como Maruja, recibió comentarios de rechazo y de apoyo a sus hijos en sus posteos.

Pero la polémica también alcanzó a figuras importantes del kirchnerismo. Uno de ellos fue el diputado Leandro Santoro, cercano a Alberto Fernández.

Un hombre increpó a Macri en Suiza 01:24

Video

Santoro publicó un tuit condenando el ataque: "Me pareció espantoso, cobarde y traicionero el escrache a Macri en Suiza. No sé qué ven de heroico -algunos- en engañarlo con un falso afecto para después ridiculizarlo".

Varios de sus seguidores manifestaron su desacuerdo y el diputado se dedicó a responderles uno por uno. "Sabés q pasa??? La derecha en este país, además de todo eso... Gana elecciones!!!!!! Hay q derrotarlos en las urnas, no en Twitter!!! Y para eso hay q disputarle la clase media y derrotar al odio y a los prejuicios", afirmó Santoro en un tuit contra otro usuario que lo cuestionó por su condena al video, interpretada por muchos como una defensa a Macri.

"Vos te lo imaginás a [Arturo] Jauretche haciéndose pasar por conservador para burlar a un adversario político? Y subirlo a las redes para perjudicar electoralmente a tu propio espacio?", agregó frente a las críticas de otro seguidor.

El acto también fue repudiado por Sebastián Galmarini, del Frente Renovador. "Siempre son malos los escraches. Siempre. A quien sea. No me pareció un escrache. No sentí que haya sido violento. La acción le suma a Macri. Y le resta al Frente de Todos. Me da tristeza que se reiteren estos debates, mientras la Argentina sufre", escribió el exsenador provincial y cuñado de Sergio Massa.

Otros referentes del kirchnerismo festejaron el video. Tal fue el caso de Mayra Mendoza, quien había calificado como "cracks" a los protagonistas del escrache en Twitter. Luego, la diputada borró el tuit.

Otros que expresaron su apoyo a la "broma" de los militantes, pero no dieron marcha atrás, fueron el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner.

Fernández se limitó simplemente a tuitear el link a la noticia que cuenta lo ocurrido en Suiza. Dalbón hizo lo mismo, pero acompañó su tuit con el título de la noticia: "Te queda poco. Vuelve Cristina", la frase que se les escucha decir a los hermanos Hossly en el video de la polémica.