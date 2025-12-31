La cúpula de la AFA salió a defenderse después de que la Justicia encontrara el contrato con la empresa de Faroni

Horas después de que la Justicia encontrara el contrato que firmó hace cuatro años la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma TourProdEnter, de Javier Faroni, en el que le cedía el 30 por ciento de todos sus ingresos en el exterior a esa empresa “recaudadora”, la institución que lidera Claudio “Chiqui” Tapia salió a defenderse.

A través de un comunicado, que titularon “La única verdad es la realidad”, las autoridades de la casa madre del fútbol argentino intentaron disipar las sospechas en torno a la administración de los fondos de la AFA y, sobre todo, justificar el vínculo rubricado con Faroni. En el texto, admitieron que le pagaban una comisión del 30% a TourProdEnter.

“En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares”, remarcaron los directivos de la entidad que conduce Tapia, quien quedó bajo la lupa por movimientos de dinero en Estados Unidos.

Los altos mandos de la AFA aseguraron que, antes de que se iniciara la gestión de Tapia, se habían firmado contratos comerciales que eran muchos menos rentables o beneficiosos para las arcas de la institución. Aseguran que se llegó a que los que administraban los derechos cedidos se quedaban con el 70% de los ingresos que generaba la selección argentina. Es decir, afirman que la AFA solo recaudaba el 30%. En ese sentido, sostiene que Tapia logró revertir esa ecuación durante su gestión.

Ayer, por orden del juez federal Luis Armella, fueron allanadas ayer la casa del empresario Faroni, en Nordelta, y la sede de la AFA, en la calle Viamonte. De esos operativos surgieron documentos entre los cuales se encuentra el contrato que firmó hace cuatro años la AFA con la firma TourProdEnter, encabezada por la esposa de Faroni, Erica Gillette, para recaudar todos los ingresos de la AFA en el exterior.

El contrato revela que la AFA le cedía el 30 por ciento de todos sus ingresos en el exterior (por sponsors, amistosos de la selección y otros acuerdos comerciales) a esa empresa “recaudadora”. Entre 2021 y 2025 habían sumado US$260 millones, de los cuales al menos US$42 millones fueron desviados a empresas fantasma, como reveló LA NACION a través de una investigación exclusiva.

El contrato entre la AFA y la empresa TourProdEnter está firmado por “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

“Ante la publicación de una respuesta a nuestro comunicado, se hace necesario reiterar que al sumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030″, indicaron desde la cúpula de la institución.

Por ejemplo, indicó la AFA, Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la casa madre del fútbol argentino, el 45%. Además, aseguran que Agente Comercial por Santa Mónica se quedaba con el 50% y la AFA, “con el restante 50%”. Además, Tapia volvió a mencionar al empresario Guillermo Tofoni, quien lo denunció por defraudación.

La AFA informó que Tofoni, “habiéndose asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales de nuestra selección, obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos” y “su asociado el 65%”. En el caso de la AFA, sostuvieron, solo cosechaba “la escasa suma fija” de un millón de dólares por “cada uno de dichos partidos”.

“En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian”, remarcaron los altos mandos de la entidad.

Con ese trasfondo, Tapia y Toviggino, tesorero de la institución, volvieron a apuntar de manera elíptica contra el empresario Tofoni, quien había salido a cuestionar el contrato de la AFA con la empresa de Faroni.

“Es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos”, señalaron desde la casa madre del fútbol argentino.

Por último, la AFA sostuvo que “la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.

Esta no fue la primera reacción de Tapia frente al escándalo por supuesta corrupción o irregularidades en el manejo de los fondos de la AFA. El lunes pasado, emitió un comunicado en el que apuntó contra los medios y el empresario Tofoni.

En concreto, Tapia defendió la relación comercial con TourProdenter LLC, la empresa que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos. Fue luego de que LA NACION publicara en exclusiva que desde la cuenta de la firma de Faroni se giraron US$ 42 millones a sociedades fantasma. En otra investigación, reveló que desde las mismas cuentas se desviaron casi US$ 500.000 a dos sociedades vinculadas a Toviggino.

La denuncia de Tofoni

Ayer, Tofoni había criticado la relación comercial entre la AFA y la firma TourProdenter LLC, de Faroni. Dijo que la creación de esa sociedad y su rol como agente de cobro de fondos en el exterior “no tiene antecedentes en el mercado”.

En diálogo con LN+, Tofoni puso el foco en el origen de la sociedad con base en Estados Unidos y en el esquema contractual que la vincula a la entidad que preside Tapia. “Deberíamos ir a la raíz de por qué motivo una federación como la AFA contrató a una empresa que recién se formaba, como lo era TourProdenter. Recién existía. La formaron especialmente para esta situación de empezar a cargarla con dinero de distintos ingresos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino”, afirmó.

Para el empresario, la AFA nunca requirió de intermediarios para la percepción de fondos. “Es importante destacar que la AFA nunca necesitó un agente de cobro. Para eso tiene sus cuentas directas. En todo caso, pudo necesitar un agente de marketing o de televisión. Pero nunca para recibir dinero. Para eso tenés la cuenta de AFA”, continuó.

Tofoni considera que “no existe” en el mercado ni en ninguna agencia internacional “cobrar un 30% por recibir dinero”. “Si vos vas a discutir un contrato de marketing deportivo, puede ser que eso ocurra. Pero no por el cobro de contratos que ya tenía la AFA con otros sponsors. Eso no existe. Nunca existió“, agregó.

En 2023, Tofoni denunció a Tapia y Toviggino por presunta defraudación, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos de la selección argentina. “Hubo un incumplimiento de la AFA con respecto a mi contrato de amistosos internacionales. Arrancaba el 1 de noviembre de 2022 y finalizaba en 2020. Se incumplió en la primera fecha FIFA de marzo de 2023. A raíz de ello, inicié una causa en la Argentina dentro del ámbito penal, que hoy se encuentra en el ámbito civil”, remarcó Tofoni.