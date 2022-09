El estado de WhatsApp que llevó a Alberto Fernández a decir que él era la próxima víctima del atentado

El presidente Alberto Fernández dijo a la televisión española que iba a ser la próxima víctima de un atentado como el que sufrió la vicepresidenta Cristina KIrchner. No dio mayores precisiones, pero en el estado de WhastApp de uno de los amigos de los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte aparecía una leyenda que decía: “Seguro el próximo sos vos Alberto, ¡Tené Cuidado!”.

Se trata de la captura del celular de Gabriel Nicolás Carrizo, el dueño de la garrafa utilizada por Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y el grupo de amigos para fabricar y vender algodones de azúcar.

Esa captura del estado de WhastApp del celular la obtuvo una periodista de Telefé de una fuente y la puso al aire. Fue luego de que el viernes 2 de septiembre Brenda Uliarte y su grupo de amigos coordinó la realización de la entrevista que le dieron esa noche al canal de televisión, en el mismo momento en que Sabag Montiel estaba siendo indagado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Carrizo participó de esa nota periodística.

Nicolás Carrizo, compañero de trabajo de Fernando Sabag Montiel

Esa imagen es una captura del celular que Telefé puso a disposición de la Justicia junto con los contenidos de la entrevista que puso al aire esa noche. Los estados de WhastsApp son contenidos temporales que se borran a las pocas de ser publicados, por lo que no pudieron ser recuperados por al Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando secuestró el telefeno y lo sometió a peritajes.

La entrevista de Alberto Fernández a TeleCinco Captura de Video Telecincio

El mensaje fue pasado en Telefé a pantalla completa. El canal aportó esos mensajes a la Justicia y forman parte de la investigación. Carrizo ya declaró como testigo ante la juez que lleva el caso y aportó su teléfono, como el resto del de sus compañeros del emprendimiento de los copos de nieve, para que sea analizado por los investigadores.

Durante una entrevista con TeleCinco, Alberto Fernández explicó que, si bien no teme por su vida, debe estar preparado para una situación similar: “Tengo que estar atento por si me pasa a mi, pero no puedo separarme de la gente”. A su vez, señaló que una vez que se analizaron los teléfonos de Sabag y Uliarte se supo que planeaban atentar contra él: “Se conocieron las conversaciones de los implicados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo era yo”.