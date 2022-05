El exabrupto de Gerardo Romano contra Alberto Fernández por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos

De reconocida simpatía con el kirchnerismo, el actor Gerardo Romano sorprendió este viernes al cuestionar en duros términos al presidente Alberto Fernández por la fiesta de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez. durante la etapa más dura de la crisis del coronavirus. “Es un pelotudo”, disparó. Pero aclaró: “No es un hijo de puta”.

Romano criticó al jefe de Estado pero, al mismo tiempo acentuó sus cuestionamientos contra el expresidente Mauricio Macri, a quien trató de “inútil” y al que le achacó haber llevado adelante una gestión “infinamente peor” que la fiesta de la primera dama en la residencia de Olivos.

“Todo lo que hizo [Macri] es infinitamente más grave que hacer una fiesta en pandemia”, analizó sobre el final de la conversación. Y apuntó: “Es un pelotudo Alberto Fernández de haber hecho eso. Un recontra pelotudo, pero no es un hijo de puta, las conductas de hijo de puta corresponden a otra situación”.

Fabiola Yánez celebró su cumpleaños en Olivos en plena cuarentena estricta y se desató un escándalo (Foto: Archivo)

Las declaraciones de Romaro en en Radio Del Plata tuvieron lugar pocos días después que la Justicia aceptara el pago de $3 millones de Fernández y Fabiola Yañez para cerrar el caso. Ambos habían sido investigados por el festejo de cumpleaños durante la vigencia del aislamiento obligatorio, que el mismo Presidente había ordenado por decreto.

Críticas a Macri

Durante la entrevista, el actor fue consultado sobre su rol en la serie El Marginal, en la que interpreta al director de cárcel, Sergio Antín. Romano aprovechó una pregunta del conductor para asociar su personaje a Macri.

“¿Cómo puede ser que hacés un personaje detestable, que nos da vergüenza ajena”, le preguntaron. “¿Estás hablando de Macri?”, repreguntó con ironía Romano y en seguida agregó con sorna: “un inútil que da vergüenza ajena, pensé que hablabas del expresidente”.

Si bien el conductor del programa le aclaró que no fue esa su intención e incluso intentó llevar el tema por fuera del ámbito político, el actor kirchnerista profundizó su planteo. “Si hay un inútil que da vergüenza ajena es Macri”, prosiguió.

Y amplió: “Fue presidente, y si alguien que nos cagó puede ser presidente y tener una atracción para la gente, habría que ver por qué el pueblo argentino llega al síndrome de Estocolmo y le gusta tener a alguien que tiene ojos celestes, es simpático, de clase alta, tiene una mujer bonita, pero que a la vez nos caga”.

Gerardo Romano consideró que la gestión de Macri "fue peor" que la fiesta de Olivos - Europa Press

En ese sentido, pretendió comparar la adhesión que genera su personaje con el fundador del partido PRO. “Así como Macri tiene ojos claros, es simpático, sonríe y tiene buena presencia, de alguna manera, Antín goza de estas situaciones. Es un garca, pero tiene buen humor”, comparó el protagonista de la obra Un judío común y corriente.

El actor analizó, de esta manera, que “los intereses de la oligarquía no son los intereses del pueblo”.

En otro tramo de la entrevista, Romano dejó un espacio para la autocrítica del Frente de Todos, después que le preguntaran por la situación del país y el resultado del gobierno anterior. Fue en ese momento cuando el actor utilizó la ocasión para referirse al Olivosgate.

“Haber hecho una fiesta en la Residencia de Olivos no tiene nada que ver con Macri, es una burrada de Alberto Fernández”, manifestó. Y volvió a atacar al expresidente. “Lo que tiene que ver con Macri es nombrar dos jueces de la Corte por decreto, meter tarifazos y responder con acciones ilegales el reclamo de Santiago Maldonado. No pagar el canon del Correo [Argentino] y contrabandear autopartes desde Uruguay. Todo me parece más grave”, opinó.

“Soy ciudadano argentino y la plata que debe del Correo es mía, que me la pague y después que se haga el simpático o que haga una fiesta en Olivos o que vaya con Carrió a Exaltación de la Cruz”, exigió el actor.