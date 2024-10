Paoltroni tildó a Lijo como “el juez más impresentable de la historia” y lanzó una dura crítica a La Libertad Avanza

Escuchar

El senador Francisco Paoltroni, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) y ahora al frente del monobloque “Libertad, Trabajo y Progreso”, criticó una posible alianza entre el oficialismo y Pro, con Mauricio Macri como máximo referente, de cara a las elecciones legislativas del próximo año. “Para mí no hay coalición que valga si te vas a poner de acuerdo en hacer siempre lo mismo”, opinó. El legislador apuntó con dureza ante la candidatura del magistrado Ariel Lijo para la Corte Suprema: “Si te pones de acuerdo para traer al juez más impresentable de la historia de la justicia argentina no hay frente político que te salve”.

“Los argentinos votaron una Argentina distinta que es imposible con los mismos de siempre. Y ahí me van a encontrar a mí armando un seleccionado nacional de los distintos, de gente que no viene de la política, que traen un aporte desde el hacer y que siempre estuvieron al margen”, agregó Paoltroni este domingo en diálogo con radio Splendid.

A fines de agosto pasado, el edil fue expulsado de LLA. “Me identifico absolutamente con las ideas de la libertad como todos lo que venimos haciendo excepto con la postulación de Lijo, que va a contramano de lo que propusimos en campaña”, destacó el legislador entonces a través de un comunicado en que, pese a su salida abrupta del bloque oficialista, ratificaba su apoyo al presidente Javier Milei.

A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y acompañamiento al presidente @JMilei, respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con… pic.twitter.com/DKjmCRF9wx — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) August 29, 2024

“Nunca tuve problemas con nadie. Ahora, si a mí me decís A es A y no B, C o D. Quedamos en esto, no nos corramos. Ese simplemente fue entonces mi reclamo, fiel a la propuesta de campaña. Lijo no entraba en esto en absoluto y esa fue mi posición desde el primer día. Eso me valió que me sacaran del bloque por una orden seguramente del Ejecutivo o de los que están al lado”, reiteró Paoltroni. Contó que nunca habló con Milei, a quien solo había encontrado en algunas reuniones grupales, pero sí que lo hace a menudo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Sobre la funcionaria que secunda al presidente, Paoltroni dijo que la ve “muy bien, sólida”. “Creo que fue ganando mucho en imagen en la manera que fue procediendo cada vez que le tocó interceder. Ella también se manifestó contraria a la postulación de Lijo”, dijo.

Reclamó auditorías a las universidades públicas

En medio de la discusión respecto del financiamiento de las universidades públicas, Paoltroni también hizo hincapié en la necesidad de que esas instituciones sean sometidas a controles y auditorías: “Nadie pone en juego la universidad pública. Estamos todos de acuerdo con eso, pero si debe haber control, debe haber un mecanismo de financiamiento y en esto hay que usar el método comparativo y ver qué hacen los otros países”.

El senador criticó a la oposición por participar de la marcha universitaria del pasado miércoles. “Estaba todo el tren fantasma subido y eso deslegitima el sano debate que nos tenemos que dar todos para lograr una mejor educación”, opinó y agregó, en tono jocoso: “Estaban todos”.

“La educación pública no está en riesgo, pero sí hay que ordenar las cuentas. Esto no es un paga dios. Esto lo pagamos todos los argentinos cuando compran un paquete de yerba. Venimos del despilfarro, del descontrol, de hechos de corrupción de todas la maneras posibles. ¿Y cómo lo ordenas? Con auditorías, con eficiencia. Hay miles de casos superdistorsionados, gente que nunca termina la tesis porque las universidades no quieren perder matrícula. Hay que ordenar esa situación porque la pagamos todos los argentinos”, apuntó.

