El exasesor Fernando Cerimedo buscó desvincular a Rodrigo Paz en una nueva carta

Fernando Cerimedo escribió una nueva carta desde la cárcel donde buscó desvincular al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, luego de que fuera acusado del intento de asesinato de su pareja, Nadia Beller.

El exasesor de Javier Milei envió un nuevo mensaje desde el complejo penitenciario de Palmasola y reafirmó los dichos de Paz, que el pasado miércoles negó que su gobierno haya tenido vínculo laboral con Cerimedo, pero reconoció que sí trabajó en su campaña electoral.

“Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz. Las mentiras o chismes no constituyen hechos. Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial”, inició su escrito.

El presidente boliviano Rodrigo Paz habla durante una ceremonia en el palacio de gobierno en La Paz Juan Karita - AP

Cerimedo sostuvo que “jamás actuó en nombre de nadie ni tomó decisiones”. “Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario”, expresó.

El exasesor fue imputado por un presunto intento de femicidio sobre Beller, quien fue atacada a tiros por personas vestidas como repartidores afuera de un hotel en esa región.

La mujer sobrevivió al ataque y culpó al asesor, mientras que denunció presuntos casos de corrupción en los que implicó al estratega y a la familia de Paz. El pasado viernes quedó en prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz.

La nueva carta de Cerimedo

Ante ello, Paz admitió que Cerimedo trabajó en su campaña rumbo al balotaje que ganó y en el inicio de su gobierno como “estratega de orden internacional”, pero indicó que su presencia y constancia en Bolivia no eran la suficiente para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo, por lo que “no hubo un contrato o relación directa”. Días atrás, el vicepresidente Lara había declarado que Cerimedo era “asesor personal” de Paz y le pidió que no lo encubra.

Cerimedo negó haber realizado negociaciones como representante de la familia presidencial. “Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente a quien aprecio profundamente y sé de su honorabilidad, así como la de toda la familia”, siguió.

El exasesor se disculpó con el mandatario. “Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años de evismo [por Evo Morales]”, señaló.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde lo trasladaron para una audiencia cautelar

Y cerró: “Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno. Gracias”.

Además de la causa por presunto feminicidio, la Fiscalía boliviana abrió investigaciones adicionales por un posible caso de enriquecimiento ilícito contra el argentino al encontrar más de 40.000 dólares en moneda local y tarjetas de presentación. El miércoles Beller pidió ser testigo contra Cerimedo en la causa por enriquecimiento ilícito y se suspendió su declaración.

Su abogado pidió que la mujer sea incorporada al programa de protección de testigos, pues ya adelantó a la prensa que tiene información sobre supuestos actos de corrupción que involucran al exasesor presidencial.