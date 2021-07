El exjuez Norberto Oyarbide, internado con coronavirus: qué dice el último parte

El exjuez federal Norberto Oyarbide, reconocido por haber trabajado en emblemáticas causas judiciales, dio positivo de coronavirus en las últimas horas y debió ser internado debido a una neumonía bilateral en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), ubicado en Barrio Norte, donde los médicos evaluaban si el exmagistrado necesitaba asistencia respiratoria.

El ultimo informe al que tuvo acceso LA NACION indica que le sacaron la bigotera de oxígeno entre por las fosas nasales, en forma permanente, ya que solo la requiere por momentos. Según precisaron, está consciente y recuperándose.

Según pudo saber LA NACION, el pasado 22 de junio, Oyarbide cumplió 70 años y celebró su cumpleaños durante un almuerzo con sus amigos. Allegados al exjuez contaron: “Está con neumonía bilateral por Covid, internado en terapia. Se habría contagiado en el festejo de su cumpleaños”.

En febrero de este año, dio un giro en su carrera y se incorporó como panelista al equipo de Coco Silly en su programa Fuerte y al medio, que va de lunes a viernes de 12 a 15 , en Radio 10.

“Esto me inspira para la vida, me encanta el desafío”, había expresado Oyarbide una vez al aire. Con 45 años de carrera, de los cuales 22 se desempeñó como juez federal, reconoció en una entrevista a LA NACION: “Nunca dudé, pero ahora no volvería a ser juez”.