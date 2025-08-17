El extenista Diego Hartfield será nuevamente el candidato de Milei en Misiones

POSADAS. El extenista profesional, Diego Hartfield, será nuevamente el principal referente de Javier Milei en la provincia de Misiones, al encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales para octubre.

La novedad se confirmó casi en la medianoche del sábado, tras idas y venidas, y al filo del cierre del plazo para inscribir las candidaturas.

Hartfield le confirmó a LA NACIÓN que renunciará a la banca de diputado provincial que obtuvo el pasado 8 de junio, cuando fue el segundo candidato más votado detrás del oficialista Sebastián Macías.

Inicialmente, en los círculos políticos de Misiones se daba como un hecho que Javier Lanari, número 2 de Manuel Adorni, iba a ser el candidato libertario en Misiones para octubre.

Pero finalmente Karina Milei decidió que Lanari permaneciera en la Secretaría de Comunicaciones, donde reemplazará a Adorni, pero sin asumir el rol de vocero del gobierno nacional.

Una vez más, Hartfield será el principal opositor al hegemónico Frente Renovador de la Concordia, que para las elecciones de octubre lleva como principal candidato al exgobernador Oscar Herrera Ahuad, considerada la figura más popular del oficialismo.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, con Oscar Herrera Ahuad

Tras dedicarse a las finanzas y asesorar en inversiones a ahorristas y empresas, en especial pymes de Misiones, Hartfield irrumpió en la política con toda la fuerza hace apenas unos meses.

Con un discurso alineado con la política económica de Milei, Hartfield no duda en defender políticas que en Misiones han repercutido negativamente, como la desregulación del sector yerbatero.

En su carrera de tenista, Hartfield debutó en el profesionalismo nada menos que enfrentando a Roger Federer en la cancha central de Roland Garros.

Su caso es el primero confirmado de un libertario que teniendo asegurado un lugar legislativo, compite por otro. Hoy se espera la definición de otros casos, como el de Gabriel Bornoroni, en Córdoba, y de Romina Diez, en Santa Fe, que ambos tienen mandato hasta 2027 pero igual buscan postularse este año.