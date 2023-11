escuchar

Un hecho curioso irrumpió en el último tramo de la campaña de cara al balotaje. El intendente reelecto de Chivilcoy, Guillermo Britos, a quien Javier Milei quería como candidato a gobernador bonaerense por La Libertad Avanza, hizo público su apoyo a Sergio Massa. “No tengo dudas que Sergio se rodeará de los mejores y echará a quienes tenga que echar para que el país se encamine y que la única solución es un gobierno de unidad nacional”, señaló en una publicación de su cuenta de X, a la que acompañó con dos fotos en la que se lo ve junto al candidato de Unión por la Patria. “Con Sergio Massa nuestra tercera gestión será histórica”, remató.

Britos, quien fue un reconocido comisario de la Policía bonaerense, se mostró “agradecido” con Massa por “las obras que pudimos concretar en nuestra primera gestión”. Y añadió que está “convencido” de que el actual ministro de Economía “es la persona indicada para gobernar el país en este momento y lo votaré”.

Hoy al mediodía me reuní con el Ministro de Economía y Candidato a Presidente @SergioMassa quien garantizó que Chivilcoy recibirá todo lo que corresponde antes de la finalización de este mandato y el compromiso de trabajar en conjunto luego del 10 de diciembre tras ser electo (+) pic.twitter.com/JFCtBjc8Z8 — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) November 16, 2023

Pero la decisión tomada por Britos no es del todo sorpresiva. Con una trayectoria ligada al peronismo, el expolicía incursionó en política en 2011, de la mano del partido Unión Celeste y Blanco, de Francisco de Narváez, accediendo a la Cámara de Diputados provincial tras su retiro de la fuerza. Cuatro años más tarde, en 2015, abandonó el espacio de De Narváez, para aliarse con el Frente Renovador de Sergio Massa. Fue lo que le permitió acceder a la intendencia de Chivilcoy.

Sin embargo, luego de su primer período al mando de la municipalidad, rompió con Massa en 2019 y jugó en la boleta de Consenso Federal, la fuerza que por entonces encabezaba Roberto Lavagna a nivel nacional. Logró reelegir con el 48% de los votos, un porcentaje muchísimo mayor que el logrado por el exministro en su aventura presidencial. Este año, en tanto, Britos jugó con “boleta corta” y fue reelecto por segunda vez, aunque con un porcentaje menor: 36%, cinco puntos por encima de la candidata de Unión por la Patria, Constanza Alonso.

Entrevista al intendente de Chilvilcoy, Guillermo Britos y recorrida por el Centro de monitoreo y seguridad ciudaddana Rodrigo Nespolo - LA NACION

En junio pasado, luego de varios idas y vueltas que se extendieron a lo largo de semanas, Britos rechazó el ofrecimiento que le hiciera Milei de encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Pocos días antes, el excomisario había sostenido en exclusiva ante LA NACION que todavía restaban cuestiones por definir y que es por eso que, pese a considerarlo “un honor”, todavía no aceptaba la oferta libertaria.

“Una campaña a gobernador exige un montón de cosas con las que uno tiene que estar seguro de contar”, advirtió en ese momento el dirigente vecinalista en diálogo con este diario, desde su despacho en la municipalidad.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, confirmaba el desistimiento definitivo. “Desde que se me ha ofrecido la candidatura es un honor, lo he agradecido, lo respeto y es una oferta irrepetible en mi carrera. También pienso que Javier Milei va a tener una extraordinaria elección. Pero como siempre dije hay que privilegiar Chivilcoy y ayer ya comuniqué a la gente del espacio que no voy a ser candidato a gobernador por cuestiones personales”, sostuvo Britos, hoy nuevamente aliado de Massa.