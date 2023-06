Javier Milei se quedó sin Guillermo Britos como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires: los motivos

escuchar

Luego de una serie de comicios provinciales que marcaron resultados magros para La Libertad Avanza, el presidenciable Javier Milei perdió a uno de sus alfiles, a horas de que se cierren las alianzas y a diez días de que se definan las postulaciones. El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, a quien había anunciado como su candidato a gobernador bonaerense, finalmente no competirá en este territorio clave para el libertario si quiere un triunfo en las elecciones nacionales.

La información fue confirmada por el diputado nacional a LA NACION esta mañana. “Esta vez no será posible”, admitió el economista, en cuanto a la posibilidad de que el antes policía encabezara su armado en la provincia que ahora gobierna el oficialista Axel Kicillof.

Y pese a que destacó que la relación entre ambos no se resintió, Milei planteó que las diferencias se dieron por la dificultad para acelerar la cohesión entre ambos equipos en tan poco tiempo que queda, según las fechas que marca el cronograma electoral. Es que ya el 24 de este mes se vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos a las PASO del 13 de agosto.

Campana de Milei en Lugano. Arrancó en la esquina de Chilavert y Avenida Piedra Buena para luego ir a dos cuadras y media al club donde jugaba al papi futbol, El Ideal. Allí su entrenador y algunos companeros de juego le entregaron una placa en el escenario. La cancha de futsal solo se lleno un tercio. Lo acompano Rodrigo Marra candidato por la ciudad de BA. Hernán Zenteno - LA NACION

Al alegar que Britos -a quien había presentado hace 15 días como un hombre que tiene “dos tiros encima”- es “extremadamente prolijo”, el libertario acotó hoy: “Acoplar estructuras en el tramo final, pese a la buena voluntad de las dos partes, a veces no es factible”.

Endeble en su diseño federal, Milei sin embargo dejó abierta la posibilidad para mantener vínculos hacia adelante con el comisario retirado. “Creo que él seguirá trabajando en Chivilcoy, sin por ello cerrar las puertas a futuro, dado que todo quedó en excelentes términos. Estamos en muy buenos términos”, indicó ante LA NACION.

El fin de semana pasado, el excomisario había sostenido en exclusiva ante LA NACION que todavía restaban cuestiones por definir y que es por eso que, pese a considerarlo “un honor”, todavía no aceptaba el ofrecimiento que se le hiciera desde la fuerza libertaria. “Una campaña a gobernador exige un montón de cosas con las que uno tiene que estar seguro de contar”, advirtió el dirigente vecinalista en diálogo con este diario, desde su despacho en la municipalidad, donde también habló de la necesidad de que se le garanticen “dirigentes en cada lugar” de la provincia y una logística de campaña que le permita, cuanto menos, “estar el mismo día en varios distritos del conurbano”.

Esta mañana, ante la consulta de LA NACION, Britos declaró en línea con las palabras de Milei, en cuanto a que no hubo fricciones en su salida, pero con motivos diferentes. “Ningún problema con el espacio, todo lo contrario, solo agradecimiento a Javier, Victoria y a todos los muchachos de ahí”, señaló.

Entrevista al intendente de Chilvilcoy, Guillermo Britos y recorrida por el Centro de monitoreo y seguridad ciudaddana Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Desde que se me ha ofrecido la candidatura es un honor, lo he agradecido, lo respeto y es una oferta irrepetible en mi carrera. También pienso que Javier Milei va a tener una extraordinaria elección. Pero como siempre dije hay que privilegiar Chivilcoy y ayer ya comuniqué a la gente del espacio que no voy a ser candidato a gobernador por cuestiones personales”, afirmó en conferencia de prensa el intendente. “Espero que les vaya muy bien”, deseó, ya desde afuera.

De esta forma, el libertario que pretende imponerse ante las dos coaliciones más poderosas -el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- suma una nueva complicación en el intento de hacer una ampliación territorial que sostenga su carrera a la Casa Rosada, en el sprint final para las definiciones partidarias.

Ya el domingo pasado sufrió un fuerte embate cuando su delfín tucumano Ricardo Bussi, a quien había apoyado con actos públicos y fotos conjuntas, obtuvo menos de 4%, diez puntos abajo del 13,8% que había cosechado en 2019, cuando no tenía el aval de Milei. Hasta el momento, en tanto, fue Martín Menem -con un apellido fuerte en La Rioja- quien le dio la mejor elección, con 15 puntos, lejos del 30 que proyectan algunas encuestas para Milei en el plano nacional.